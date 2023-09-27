Cos'è il cloud management?

Il cloud management consiste nella supervisione e nella gestione di prodotti, servizi e infrastrutture di cloud computing in ambienti pubblici e privati, hybrid cloud e multicloud.
Poiché sempre più aziende operano in ambienti cloud e si affidano a un numero crescente di applicazioni, è essenziale disporre di una serie di strumenti, strategie e tecnologie per gestire il corrispondente aumento di dati, sistemi e workload e mantenere il controllo delle risorse di cloud computing.
Le strategie di cloud management forniscono un modo efficiente e scalabile per ottenere visibilità sugli ambienti con insight chiave su prestazioni, costi, conformità e sicurezza dei servizi cloud.
Le applicazioni sono spesso ospitate in diversi ambienti cloud, ad esempio:
Cloud pubblico: un tipo di ambiente cloud in cui un provider di servizi terzo si assume la responsabilità dell'infrastruttura e dei servizi cloud.
Cloud privato: un'infrastruttura cloud è in genere ospitata on-premise, presso un provider di servizi cloud dedicato o su un server di terze parti gestito esclusivamente per un'azienda.
Hybrid cloud: un'infrastruttura cloud che utilizza ambienti cloud pubblici e privati.
Multicloud: questi ambienti utilizzano servizi cloud di più provider di cloud.
L'utilizzo di vari servizi cloud crea diverse fonti di dati che, se non gestite, possono portare le organizzazioni a pagare risorse cloud non necessarie e ad esporle a rischi per la sicurezza come le violazioni dei dati.
Il cloud management aiuta a ridurre al minimo tali rischi fornendo visibilità sull'utilizzo del cloud, sull'allocazione delle risorse, sulla sicurezza del cloud e su tutti i dati pertinenti basati sul cloud attraverso portali self-service. Una pratica efficace di cloud management con piattaforme centralizzate per il monitoraggio dell'infrastruttura cloud aiuta i reparti IT a sviluppare ambienti cloud sicuri e convenienti e a garantire il funzionamento efficiente delle applicazioni.
Con il crescente utilizzo di ambienti hybrid cloud e multicloud, la gestione delle risorse cloud è un'attività sempre più complessa, poiché le applicazioni e le altre risorse sono distribuite su più piattaforme e data center.
Inoltre, i dipartimenti IT gestiscono spesso grandi workload su centinaia o migliaia di applicazioni basate su cloud; G2 riferisce che il 40% dei dipartimenti IT ha bisogno di assistenza per monitorare i propri ambienti cloud.1
Una gestione efficiente richiede una strategia cloud unificata e una piattaforma di cloud management che offra strumenti adatti a soddisfare le esigenze specifiche di un'organizzazione. Il cloud management offre valore a un'organizzazione in diversi modi.
Una piattaforma di cloud management centralizzata consente alle operazioni IT e ai team DevOps di memorizzare, confrontare e analizzare i dati sulle prestazioni delle applicazioni e della rete, come disponibilità, latenza, velocità effettiva e tassi di errore, da varie fonti in un unico posto.
Questo controllo completo dell'infrastruttura cloud è fondamentale per diversi motivi: promuove l'osservabilità e consente ai team di gestione di valutare con precisione lo stato e le prestazioni delle applicazioni e della rete, consente un utilizzo efficiente delle risorse e fornisce il contesto necessario per un'analisi delle cause principali più rapida ed efficace.
Gli strumenti di cloud management aiutano a gestire i servizi IT tra data center, macchine virtuali e container come Kubernetes. La visibilità su ogni aspetto dell'infrastruttura cloud aiuta a risolvere diverse sfide operative, come la mitigazione dell'espansione incontrollata del cloud.
L'espansione incontrollata del cloud si verifica quando gli amministratori IT non hanno una comprensione completa del loro ecosistema cloud, che porta le istanze e i provider di cloud a sfuggire al loro controllo. Gli ambienti cloud non gestiti espongono le organizzazioni al rischio di dover pagare per servizi cloud che non utilizzano attivamente.
Le soluzioni di cloud management includono spesso strumenti di monitoraggio che consentono ai dipartimenti IT di identificare gli orari di picco del traffico per le applicazioni chiave. Queste informazioni facilitano il processo di bilanciamento del carico o di distribuzione del traffico di rete tra i server. Il bilanciamento del carico è importante per garantire che i workload siano distribuiti in modo efficiente tra i server, il che è fondamentale per ottimizzare i costi del cloud e garantire che le applicazioni siano affidabili e prontamente disponibili per gli utenti.
Gli strumenti di cloud management aiutano nella documentazione dei dati e nella pianificazione e nell'esecuzione della migrazione al cloud, assicurando che solo i dati e i servizi essenziali vengano migrati nel cloud. Questo processo aiuta a migliorare la gestione dei costi del cloud identificando ed eliminando le risorse cloud non necessarie.
Il cloud management ha anche implicazioni per la sicurezza. Senza una gestione adeguata, gli ambienti cloud possono diventare più vulnerabili alle minacce alla sicurezza e ai problemi di conformità. Ad esempio, una supervisione completa dell'ambiente ed efficaci protocolli di gestione possono aiutare a garantire che tutte le applicazioni siano aggiornate o che siano state stabilite credenziali di accesso adeguate, pratiche che migliorano la sicurezza del cloud.
Il cloud management consente anche la standardizzazione e l'automazione dei processi e dei workflow, una funzionalità utile per garantire la conformità normativa. I processi possono essere definiti e impostati in linea con i requisiti normativi e quindi automatizzati per garantire una conformità coerente. Ciò può rivelarsi utile in caso di audit da parte di un ente di regolamentazione.
In breve, gli strumenti di cloud management semplificano la gestione dei cicli di vita dei dati, dei server e delle applicazioni, offrendo ai team IT, operativi e altri, visibilità su come viene utilizzato ogni aspetto dell'infrastruttura cloud e sulle sue prestazioni.
Per gestire i diversi tipi di implementazioni e workload nel cloud, il software di cloud management viene utilizzato su server e database indipendenti, che utilizzano le API per monitorare l'attività in tutti gli ambienti cloud.
Con l'uso di più ambienti cloud e un numero maggiore di applicazioni cloud, è necessaria una strategia completa di cloud management per utilizzare appieno le funzionalità di cloud management.
L'automazione svolge un ruolo importante nel cloud management moderno. Automatizzando i workflow end-to-end, le organizzazioni possono ridurre le attività manuali che ricadono sui team IT.
L'automazione può essere utilizzata per riallocare le risorse nei periodi di picco della domanda, consentire l'integrazione e l'orchestrazione continue, migliorare la sicurezza, accelerare l'implementazione delle applicazioni e in generale ridurre l'onere operativo per i dipartimenti IT.
Le soluzioni di cloud management possono anche automatizzare lo spostamento dei workflow dai servizi di cloud privato a quelli di cloud pubblico attraverso il cloud bursting. Il cloud bursting consente alle organizzazioni di monitorare quando si verificano picchi di domanda delle applicazioni e di capacità di elaborazione all'interno di un cloud privato. Superata una soglia prestabilita, il workload viene reindirizzato verso un cloud pubblico. Il trasferimento dei workload a un cloud pubblico consente al cloud privato di liberare risorse per gestire le applicazioni fondamentali.
Il cloud management consente un provisioning più efficiente aiutando i team a ottimizzare l'allocazione delle risorse attraverso l'analisi dei dati in tempo reale di servizi, prestazioni, utilizzo e sicurezza.
Una piattaforma centralizzata per visualizzare dati complessi sulle prestazioni consente una comprensione più completa di come più funzioni si influenzino a vicenda e consente un processo decisionale più consapevole.
La visibilità dell'infrastruttura cloud offerta dal cloud management consente alle organizzazioni di tracciare e analizzare le metriche di prestazioni, utilizzo e sicurezza, impostare e monitorare i KPI e scalare le risorse cloud secondo necessità. Strumenti come IBM® Turbonomic possono essere utilizzati per automatizzare il processo di allocazione delle risorse e ottimizzare la spesa per il cloud.
Nel progettare la propria strategia di cloud management e nel confrontare le funzionalità e i modelli di prezzo degli strumenti di cloud management, è importante concentrarsi sulla scalabilità.
Ambienti di cloud computing scalabili e dinamici in grado di soddisfare le crescenti esigenze di infrastruttura cloud e IT assicurano che le pratiche di cloud management possano crescere ed evolversi senza problemi insieme alla propria azienda.
Attraverso il monitoraggio e la registrazione, le organizzazioni possono migliorare l'osservabilità e ottenere una comprensione più accurata dei propri ambienti cloud.
L'aggregazione e l'analisi dei file di log consentono alle organizzazioni di identificare in modo più accurato le aree con prestazioni insufficienti e l'utilizzo inefficiente delle risorse, utilizzando l'automazione per migliorare la gestione degli incidenti e utilizzare gli insight generati per ottenere una maggiore efficienza operativa.
Ottimizza la registrazione e la gestione degli accessi, rivedi le autorizzazioni degli utenti, esegui controlli, crittografa i backup, monitora il traffico in entrata e in uscita e automatizza gli aggiornamenti di sicurezza per una maggiore sicurezza del cloud.
Gli strumenti di cloud management aiutano a mitigare violazioni dei dati, credenziali compromesse, autenticazioni interrotte, tentativi di hacking degli account e ad affrontare altre vulnerabilità di sicurezza. Possono anche essere utilizzati per gestire l'archiviazione dei dati e capire se sia meglio archiviare i dati su un cloud privato o pubblico.
Normative come l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), dettano le modalità di archiviazione ed elaborazione delle informazioni personali. Le soluzioni di cloud management consentono alle organizzazioni di impostare controlli che monitorano questi dati e il modo in cui vengono gestiti per garantire la conformità.
La piattaforma di osservabilità in tempo reale completamente automatizzata di Instana contestualizza i dati sulle prestazioni per fornire una rapida identificazione e aiutare a prevenire e correggere i problemi.
La piattaforma di ottimizzazione dei costi dell'hybrid cloud di Turbonomic consente di automatizzare continuamente le azioni critiche in tempo reale che offrono proattivamente un utilizzo più efficiente delle risorse di calcolo, di storage e di rete per le app a ogni livello dello stack.
Scopri come IBM Cloud può essere utilizzato per creare un'infrastruttura scalabile a un costo inferiore, distribuire nuove applicazioni istantaneamente e scalare i carichi di lavoro in base alla domanda, il tutto all'interno di una piattaforma sicura.
IBM Turbonomic consente di eseguire le applicazioni senza soluzione di continuità, continuo ed economico allo scopo di ottenere prestazioni efficienti delle applicazioni riducendo al contempo i costi.