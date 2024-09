IBM® Cloud Management Console funziona come un servizio ospitato in IBM Cloud, liberando le organizzazioni dalla manutenzione del software per monitorare l'infrastruttura. Visualizzazioni dinamiche di prestazioni, inventario e registrazione per l'intera azienda IBM® Power®, sia on-premise che off-premise, semplificano e unificano le informazioni in un'unica sede. Ciò consente ai clienti di prendere facilmente decisioni più informate. Con la crescita delle implementazioni di cloud privato e ibrido, le aziende hanno bisogno di nuove informazioni su questi ambienti. Gli strumenti che forniscono informazioni e analisi consolidate possono essere fattori chiave per il corretto funzionamento dell'infrastruttura.