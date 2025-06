Cos'è lo storage primario?

Sia la memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) che la memoria statica ad accesso casuale (SRAM) sono altri tipi di memoria a semiconduttore basata su RAM utilizzata nello storage dei dati, ma sono progettate in modo molto diverso. La DRAM relega ogni bit di dati in una cella di memoria che contiene un condensatore e un transistor estremamente piccoli, mentre la SRAM utilizza un circuito flip-flop a blocco per memorizzare ogni bit di dati.

In termini di volatilità, il condensatore della DRAM può mantenere una carica elettrica, ma non a tempo indeterminato. Poiché questa carica elettrica è soggetta a perdite nel tempo, la DRAM combatte questa perdita attraverso un circuito di aggiornamento della memoria esterno che riscrive regolarmente i dati in ciascun condensatore ed evita la volatilità, rendendola perfetta per scopi di storage secondario. La SRAM è più veloce della DRAM, ma perde i suoi dati quando l'alimentazione viene rimossa dal sistema.

In genere si ritiene che la SRAM consenta un'elaborazione più rapida rispetto alla DRAM, ma a causa di questo attributo, la SRAM è anche considerata più costosa da implementare rispetto alla DRAM. A causa della sua velocità, la SRAM viene in genere utilizzata nella memoria cache e nei registri, mentre la DRAM viene spesso utilizzata per costituire la memoria principale di un computer.