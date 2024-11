Cos'è la memoria flash?

Simile alla sua controparte NAND, il nome della memoria flash NOR è una combinazione di due parole: "NOT" e "OR", un riferimento al tipo di gate logico che controlla i circuiti interni della cella NOR.

Nella memoria flash NOR, le celle di memoria sono collegate in parallelo alle linee di bit. In questo modo possono essere lette e programmate individualmente. Un'estremità di ogni cella di memoria è collegata alla massa, mentre l'altra estremità è collegata a una linea di bit.

I principali vantaggi della memoria NOR sono la velocità di lettura, l'elevato numero di riscritture possibili e la capacità di gestire dati ad accesso casuale. Questo rende i gate NOR perfetti per l'uso in impianti semaforici urbani, automazione industriale, sistemi di allarme, progettazione di circuiti digitali e dispositivi elettronici. Un altro vantaggio importante della flash NOR è il fatto che i dispositivi NOR possono gestire sia il data storage che l'esecuzione del codice con un unico dispositivo.

Per quanto riguarda gli svantaggi, la memoria flash NOR utilizza celle di dimensioni maggiori. Ciò si traduce in velocità di scrittura e cancellazione inferiori rispetto alla memoria flash NAND,

