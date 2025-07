Che cosa sono i workload AI?

All'interno dell'IT, il termine workload si è evoluto, assumendo connotazioni diverse in contesti diversi. In genere, un workload si riferisce alla domanda totale di sistema, alla quantità di tempo e alle risorse necessari per ottenere uno specifico risultato desiderato. I workload possono variare da attività relativamente semplici come un singolo calcolo o un'applicazione a operazioni complesse, come l'elaborazione di analytics su larga scala, l'hybrid cloud o i servizi di cloud pubblico o l'esecuzione di una suite di app e workflow interconnessi.

Come sottoinsieme, i workload AI sono associati ad attività relative alle applicazioni di AI come l'AI generativa (gen AI), i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT, l'elaborazione del linguaggio naturale(NLP) e gli algoritmi AI in esecuzione. I workload AI si differenziano dalla maggior parte degli altri tipi di workload per gli elevati livelli di complessità e per i tipi di dati elaborati. Rispetto ad altre tipologie, i workload AI in genere elaborano dati non strutturati come immagini e testo.