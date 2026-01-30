Attraversa con noi il regno dell'AI all'avanguardia, approfondendo le applicazioni pratiche di IBM e apprendendo da pionieri visionari della tecnologia, alla guida della metamorfosi aziendale. Immergiti nella raccolta di podcast Think per stare al passo con il panorama in evoluzione delle soluzioni aziendali intelligenti supportate da IBM. 🎙 ️
Esplora i nostri episodi qui sotto.
Cerchi un modo rapido e intelligente per restare un passo avanti in materia di AI e tecnologia? Techsplainers by IBM offre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nuovi insight su argomenti di tendenza come AI generativa, cybersecurity e i dati per l'AI, tutti spiegati in modo chiaro e semplice.
Guarda, qui di seguito, gli argomenti più seguiti del mese.
Includiamo:
Dai webinar a una galleria di video educativi, fai clic di seguito per esplorare il nostro catalogo audiovisivo di contenuti tecnici
Leggi le ultime notizie su AI e tecnologia e scopri cosa significano per te e per la tua azienda. Iscriviti alla newsletter Think 📩.