Copertina dell'episodio di Smart Talks with IBM Stagione 6 Episodio 6 con la NASA.
NASA e AI: decodificare il nostro universo Ascolta ora
illustrazione di fumetti di dialogo sovrapposti con il testo "Smart Talks with IBM"
NASA e AI: decodificare il nostro universo
Grafica vettoriale con linee parallele e le lettere AI, più il testo sovrapposto: AI in Action Think Podcast
Una gestione patrimoniale più intelligente e accessibile con l'agentic AI
"Techsplainers" scritto sopra rettangoli gialli e rosa, parola divisa da una freccia in avanti
Cos'è DevOps?
Illustrazione scritta a mano di un diagramma di flusso su un pezzo di carta millimetrata, con il titolo Mixture of Experts
Punti salienti di CES 2026 AI: NVIDIA Rubin e gadget fantastici
Cerchi concentrici viola con testo sovrapposto Security intelligence
Un nuovo punto di vista sui bug bounty e sul red teaming per l'AI, oltre ai nostri propositi per l'anno nuovo
Grafica del podcast Techsplainers Think
Cos'è il quantum computing?
Grafica del podcast Mixture of Experts Think
Analizziamo l'anno dell'AI: i trend per il 2026
Grafica del podcast Security Intelligence
Perché costa così tanto essere vittime degli hacker in America
Grafica del podcast Techsplainers Think
Che cosa si intende per full stack observability?
Grafica del podcast Mixture of Experts Think
Generazione di codice tramite AI: vittorie, fallimenti e il futuro
Grafica del podcast Security Intelligence
Le storie chiave della cybersecurity nel 2025
Gradiente rosa a blu, con testo sovrapposto: The Coherence Times, a quantum podcast
Quando i computer quantistici batteranno i computer tradizionali?
Grafica del podcast AI in Action
Come l'UFC utilizza l'AI per trasformare i dati in insight in tempo reale
Grafica del podcast Coherence Times
Usare i computer quantistici per scoprire i misteri della fisica quantistica
Il titolo Transformers si sovrappone a quattro immagini in una griglia 2x2: un ago con fili blu digitali che lo attraversano, una mano maschile che scrive su una lavagna, una donna sorridente con capelli castani ricci, una foglia ingrandita che mostra le sue strutture simili a vene.
Transformers compie un anno: domande rapide con Ann Funai
Grafica del podcast Transformers
Dagli elefanti agli agenti AI: una guida alla sopravvivenza per i CXO

Ai in Action

Unisciti al conduttore David Levy per incontrare esperti di IBM e non solo, per comprendere in che modo l'AI sta reinventando il modo di fare affari. Che tu sia all'inizio del tuo percorso AI o stia cercando di accelerarlo, ogni episodio offre informazioni preziose per ogni fase, dall'implementazione e ottimizzazione, fino ai concetti fondamentali e ai risultati misurabili.

 Guarda tutti gli episodi di AI in Action
Mixture of Experts

Ascolta discussioni ricche di approfondimenti sulle ultime tendenze e innovazioni dell'AI e sul loro impatto aziendale. Questo podcast, presentato da Tim Hwang, offre un mix bilanciato di competenze e analisi su qualsiasi aspetto, dalle ricerche rivoluzionarie alle applicazioni pratiche.

 Guarda tutti gli episodi di Mixture of Experts
Security Intelligence

Esplora Security Intelligence, un podcast settimanale che combina le ultime notizie sulla cybersecurity e conversazioni approfondite con gli operatori del settore.

 Guarda tutti gli episodi di Security Intelligence
Anteprima del podcast Smart Talks with IBM, con Jay Gambetta e Malcolm Gladwell che parlano e testo sovrapposto NASA and AI: Decoding our universe
Smart Talks

Unisciti a Malcolm Gladwell, autore e conduttore di Revisionist History, per Smart Talks with IBM, mentre parla con visionari che applicano creativamente la tecnologia nel business per promuovere il cambiamento e trasformare i loro settori. Questa stagione, Smart Talks with IBM andrà in tournée. Usciamo dallo studio per esplorare come i clienti IBM stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per trasformare il loro modo di fare business. È uno sguardo nuovo dietro le quinte della tecnologia, dove le grandi idee incontrano soluzioni all'avanguardia.

 Guarda tutti gli episodi di Smart Talks
The Coherence Times

Il podcast Coherence Times suddivide il complesso mondo del quantum computing in lezioni sui fondamenti che esplorano le sfide e le scoperte di questa tecnologia generazionale che ha definito la nostra era. 

 Guarda tutti gli episodi di The Coherence Times
Transformers

Esplora Transformers, un podcast che mette in luce le sfide del mondo reale e le lezioni trasformative rispetto alle discussioni teoriche. Entra nel mondo dei CIO, dei CTO e dei loro colleghi che lavorano con la tecnologia e le informazioni a un ritmo sempre crescente.

 Guarda tutti gli episodi di Transformers
Cerchi un modo rapido e intelligente per restare un passo avanti in materia di AI e tecnologia? Techsplainers by IBM offre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nuovi insight su argomenti di tendenza come AI generativa, cybersecurity e i dati per l'AI, tutti spiegati in modo chiaro e semplice.

 Inizia ad ascoltare

  • Agentic AI
  • Business transformation
  • Cybersecurity
Mixture of Experts | 4 luglio 2025 Gli agenti AI saranno alla guida delle aziende?

Guarda l'episodio 62
Smart Talks | 9 settembre 2025 Tifoseria Ferrari, potenziata dall'AI

Ascolta l'episodio 3
Transformers | 17 settembre 2025 Umani, collaborazioni e agenti AI

Guarda l'episodio 9
AI in Action | 23 settembre 2025 Il lavoro industriale reinventato con AI e robotica

Guarda l'episodio 13
Transformers | 15 ottobre 2025 Partner, tecnologia e tasse: guidare la trasformazione con EY e IBM

Guarda l'episodio 10
Transformers | 17 settembre 2025 Umani, collaborazioni e agenti AI

Guarda l'episodio 9
Smart Talks | 28 ottobre 2025 Creare un business più intelligente con AI e Quantum

Ascolta l'episodio 4
Transformers | 20 agosto 2025 Espandere l'equità sanitaria con l'innovazione digitale

Guarda l'episodio 7
Security Intelligence | 1 ottobre 2025 Come truffare un agente AI

Guarda l'episodio 4
Transformers | 3 settembre 2025 Informatica, vendite e AI

Guarda l'episodio 8
Techsplainers | 1 dicembre 2025 Cos'è una violazione dei dati?

Ascolta l'episodio 16
Mixture of Experts | 1 agosto 2025 Modalità di studio ChatGPT, passaggio da UX a AX e report Cost of a Data Breach 2025

Guarda l'episodio 66
