Cosa ha definito l'AI nel 2025 e cosa ci aspetta nel 2026? In questo episodio speciale di fine anno di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang parla con i panelist più esperti per ripercorrere i momenti più importanti dell’AI nel 2025 e fare previsioni visionarie per il prossimo anno. Kaoutar El Maghraoui analizza la crisi nella fornitura di hardware per l’AI e il dominio dei chip NVIDIA. Gabe Goodhart difende l'anno di svolta dell'open source con modelli come Kimi K2 Thinking. Chris Hay sostiene che nel 2025 siano nati i “super agenti” grazie a ChatGPT Deep Research e Claude Code. Infine, Aaron Baughman e Abraham Daniels prevedono il futuro dell’AI multimodale, dai modelli visivi ai digital worker autonomi. Segui i nostri esperti mentre distinguono l’hype per l’AI dalla realtà e prevedono cosa ci riserva il 2026.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Claude Code, Cursor, strumenti open source e la realtà della codifica AI nel 2025. Esperienze di sviluppo reali, guerre tra modelli e cosa ci riserva il futuro. Ascolta Mixture of Experts.
Disney firma un accordo da 1 miliardo di dollari con OpenAI per la licenza dei personaggi. Time nomina gli architetti AI "Person of the Year". Inoltre, sono stati annunciati NVIDIA Nemotron 3 e il Soul Document di Claude.
Il codice rosso GPT-5.2 di OpenAI, i punteggi dell'indice di trasparenza AI di Stanford, IBM Granite 95/100 e i modelli AWS Nova. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di questa settimana.
AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.
L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
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