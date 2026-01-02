Analizziamo l'anno dell'AI: i trend per il 2026

Guarda l'episodio

Cosa ha definito l'AI nel 2025 e cosa ci aspetta nel 2026? In questo episodio speciale di fine anno di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang parla con i panelist più esperti per ripercorrere i momenti più importanti dell’AI nel 2025 e fare previsioni visionarie per il prossimo anno. Kaoutar El Maghraoui analizza la crisi nella fornitura di hardware per l’AI e il dominio dei chip NVIDIA. Gabe Goodhart difende l'anno di svolta dell'open source con modelli come Kimi K2 Thinking. Chris Hay sostiene che nel 2025 siano nati i “super agenti” grazie a ChatGPT Deep Research e Claude Code. Infine, Aaron Baughman e Abraham Daniels prevedono il futuro dell’AI multimodale, dai modelli visivi ai digital worker autonomi. Segui i nostri esperti mentre distinguono l’hype per l’AI dalla realtà e prevedono cosa ci riserva il 2026.

  • 00:00 – Introduzione
  • 0:45 – Chris: super agenti, modelli di ragionamento e riflessioni sul 2025 
  • 12:26 – Gabe: l'anno di svolta dell'open source e cosa c'è dopo
  • 22:17 – Kaoutar: hardware AI nel 2025 e previsioni per il 2026 
  • 29:18 – Aaron e Abe: AI multimodale e orchestrazione di modelli modulari

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Visualizza tutti gli episodi di Mixture of Experts
Ascolta su Podcast Apple Podcast di Spotify YouTube Casted

Esplora più episodi

Trova tutti gli episodi
Grafica del podcast Mixture of Experts
Generazione di codice tramite AI: vittorie, fallimenti e il futuro

Claude Code, Cursor, strumenti open source e la realtà della codifica AI nel 2025. Esperienze di sviluppo reali, guerre tra modelli e cosa ci riserva il futuro. Ascolta Mixture of Experts.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
La scommessa AI di Disney: spieghiamo l’accordo da 1 miliardo di USD sui contenuti OpenAI

Disney firma un accordo da 1 miliardo di dollari con OpenAI per la licenza dei personaggi. Time nomina gli architetti AI "Person of the Year". Inoltre, sono stati annunciati NVIDIA Nemotron 3 e il Soul Document di Claude.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Codice rosso GPT-5.2 e lancio dei modelli AWS Nova

Il codice rosso GPT-5.2 di OpenAI, i punteggi dell'indice di trasparenza AI di Stanford, IBM Granite 95/100 e i modelli AWS Nova. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di questa settimana.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Cos'è la modernizzazione dei mainframe: COBOL e AI

AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Hub AI da 200 miliardi di dollari in India e Claude sviluppa un compilatore C

L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
L’uso di Copilot rivela i modelli di adozione dell’AI

Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Anthropic e OpenAI a confronto: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Lancio di Codex e caos di OpenClaw/Moltbook: questa settimana negli agenti AI

L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): gli agenti open source diventano mainstream

Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
La nuova corsa all'AI: innovazione enterprise nel 2026

OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Analisi di Claude Cowork e Apple sceglie Gemini

Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Punti salienti di CES 2026 AI: NVIDIA Rubin e gadget fantastici

Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.

Potrebbe piacerti anche

Sito web Intelligenza artificiale

Esplora altri contenuti sull'AI

Scopri di più sull'AI
Guida La guida 2026 al prompt engineering

La tua soluzione completa per padroneggiare la competenza sui prompt e sbloccare il pieno potenziale dell'AI

Leggi la guida
ebook Ebook di AI Value Creators

Oltre la mentalità dell'AI generativa.

Leggi l'ebook
Vuoi maggiori informazioni? Cos'è un LLM multimodale (MLLM)?
Questi avanzati modelli linguistici di grandi dimensioni multimodali (MLLM) sono in grado di elaborare e ragionare su molteplici tipi di dati o modalità, come testo, immagini e audio.
Che cos'è l'AI multimodale?
L'AI multimodale rende la gen AI più robusta e utile, consentendo più tipi di input e output.
Cos'è l'hardware AI?
Sebbene l'hardware generico, come la comune unità di elaborazione centrale (CPU), possa svolgere la maggior parte delle attività computazionali, l'infrastruttura AI richiede una potenza di calcolo significativamente maggiore.
Rimani al passo con le notizie di AI grazie ai nostri esperti

Seguici su Apple Podcasts e Spotify.

  1. Iscriviti alla nostra playlist su YouTube