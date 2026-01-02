Cosa ha definito l'AI nel 2025 e cosa ci aspetta nel 2026? In questo episodio speciale di fine anno di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang parla con i panelist più esperti per ripercorrere i momenti più importanti dell’AI nel 2025 e fare previsioni visionarie per il prossimo anno. Kaoutar El Maghraoui analizza la crisi nella fornitura di hardware per l’AI e il dominio dei chip NVIDIA. Gabe Goodhart difende l'anno di svolta dell'open source con modelli come Kimi K2 Thinking. Chris Hay sostiene che nel 2025 siano nati i “super agenti” grazie a ChatGPT Deep Research e Claude Code. Infine, Aaron Baughman e Abraham Daniels prevedono il futuro dell’AI multimodale, dai modelli visivi ai digital worker autonomi. Segui i nostri esperti mentre distinguono l’hype per l’AI dalla realtà e prevedono cosa ci riserva il 2026.

00:00 – Introduzione

0:45 – Chris: super agenti, modelli di ragionamento e riflessioni sul 2025

12:26 – Gabe: l'anno di svolta dell'open source e cosa c'è dopo

22:17 – Kaoutar: hardware AI nel 2025 e previsioni per il 2026

29:18 – Aaron e Abe: AI multimodale e orchestrazione di modelli modulari

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.