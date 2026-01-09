Punti salienti di CES 2026 AI: NVIDIA Rubin e gadget fantastici

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NVIDIA è inarrestabile? In questo episodio di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui e Martin Keen per analizzare i principali annunci del CES 2026. Innanzitutto, Jensen Huang di NVIDIA ha rivelato la piattaforma Rubin, un'architettura di chip che promette prestazioni superiori a Blackwell e riduce i costi dei token di inferenza di dieci volte. Questo consolida il dominio di NVIDIA? Esploriamo anche il mondo selvaggio dei gadget del CES. Poi, esaminiamo se l'acquisizione di Manus AI da parte di Meta da 2 miliardi di dollari segna un importante svolta verso le piattaforme agentiche aziendali. Successivamente, analizzeremo il nuovo articolo di DeepSeek sulle iperconnessioni vincolate dalle varietà (MHC), un modo più intelligente di addestrare i modelli, che privilegia l'efficienza rispetto a una scalabilità a tutti i costi. Infine, analizziamo nuovi dati di sondaggi che rivelano il complesso rapporto degli americani con l'AI: ottimisti sui benefici, ma profondamente preoccupati su chi la controlla.

Tutto questo e molto altro su Mixture of Experts!

  • 00:00 – Introduzione
  • 1:27 – CES 2026
  • 12:41 – La scommessa da 2 miliardi di USD di Meta su Manus
  • 20:08 - DeepSeek affronta la sfida della scalabilità
  • 33:35 – AI: ottimismo o paura?

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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