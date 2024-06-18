Le informazioni sono ovunque. Per le aziende, le informazioni sono tutto. Il ruolo del CIO e di altri leader trasformativi si è evoluto fino a influenzare tutte le aree del business, dall’esperienza dei dipendenti e dagli agenti digitali, allo sviluppo dei prodotti e all’esperienza del cliente. ​

Presentato da Ann Funai, CIO e VP of Business Platform Transformation di IBM, Transformers ti porta dietro le quinte e sugli schermi dei leader trasformativi di oggi. Scopri le loro sfide nel mondo reale, le lezioni ispiratrici e le best practice concrete. Dalle trasformazioni personali alle influenze esterne, Ann e i suoi ospiti esplorano cosa significa veramente essere dei trasformatori. Sintonizzati ogni due mercoledì alle 7:00 EST per unirti al percorso di trasformazione.

Festeggiamo insieme il nostro primo anniversario!