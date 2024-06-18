Transformers compie un anno: domande rapide con Ann Funai
Le informazioni sono ovunque. Per le aziende, le informazioni sono tutto. Il ruolo del CIO e di altri leader trasformativi si è evoluto fino a influenzare tutte le aree del business, dall’esperienza dei dipendenti e dagli agenti digitali, allo sviluppo dei prodotti e all’esperienza del cliente.
Presentato da Ann Funai, CIO e VP of Business Platform Transformation di IBM, Transformers ti porta dietro le quinte e sugli schermi dei leader trasformativi di oggi. Scopri le loro sfide nel mondo reale, le lezioni ispiratrici e le best practice concrete. Dalle trasformazioni personali alle influenze esterne, Ann e i suoi ospiti esplorano cosa significa veramente essere dei trasformatori. Sintonizzati ogni due mercoledì alle 7:00 EST per unirti al percorso di trasformazione.
Festeggiamo insieme il nostro primo anniversario!
Stagione 2
In questa guida completa troverai una raccolta di contenuti legati agli agenti AI, tra cui spiegazioni didattiche, tutorial pratici, episodi di podcast e molto altro.
Man mano che Salesforce democratizza le funzionalità di agentic AI, andiamo alla scoperta di tre pilastri per un'implementazione economica su larga scala.
In qualità di CIO, hai familiarità con l'entusiasmo che circonda l'AI e al suo potenziale di trasformazione della tua azienda. La rapida evoluzione verso la gen AI e l'agentic AI significa che è giunto il momento di dare un'occhiata più da vicino all'incredibile opportunità di creare un reale valore aziendale con la tecnologia.
Crea, implementa, gestisci e governa gli agenti AI con watsonx Orchestrate. Richiedi una prova gratuita di 30 giorni.
Modernizza i principali servizi bancari e di pagamento e crea fondazioni digitali resilienti in grado di resistere alle interruzioni.
Collaborando direttamente con i clienti consigliamo, progettiamo, costruiamo e gestiamo l'innovazione aziendale, ottenendo risultati che durano nel tempo.<br>