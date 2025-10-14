🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. Siamo felicissimi di averti come conduttore! Per gli ascoltatori che vogliono conoscerti meglio, come ti descriveresti in una frase?

🐦 Ryan Mandelbaum (conduttore): Dentro di me ci sono due lupi: uno vuole comprendere i fondamenti dell’universo, l’altro spera di vedere molti uccelli rari.

🎙 ️ The Coherence Times (podcast): Magnifico! Dal vasto mondo quantistico… quale idea del campo quantistico senti più vicina a te e perché?

🐦 Ryan Mandelbaum (conduttore): Io mi relaziono profondamente con il concetto di sovrapposizione, ovvero l’idea che l’universo permetta intrinsecamente alle particelle di trovarsi in più stati contemporaneamente.

Immagino che ci siano due lupi anche in ogni qubit: uno nello stato 0 e uno nello stato 1 (fino a quando non si misura il qubit, naturalmente). 🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, c’è qualcosa che vuoi condividere con il pubblico su cosa aspettarsi da questa stagione?

🐦 Ryan Mandelbaum (Conduttore): Certo. Ascoltate questo podcast se volete saperne di più sul mondo quantistico e ascoltatemi mettere alla prova alcuni dei fisici più intelligenti del mondo, sfidandoli a spiegare questi argomenti in modo che chiunque possa capirli.