The Coherence Times

Grafica del podcast Coherence Times
Quando i computer quantistici batteranno i computer tradizionali? Guarda l'ultimo episodio
Quando i computer quantistici batteranno i computer tradizionali?
Usare i computer quantistici per scoprire i misteri della fisica quantistica
Dentro gli algoritmi quantistici: accelerazioni, soluzioni ibride e il futuro
Come mettere un computer quantistico superconduttore nel cloud
Dentro i computer quantistici: superconduttori, scalabilità e futuro
Dalle stranezze quantistiche alle simulazioni quantistiche

Informazioni sulla serie

Il podcast The Coherence Times esplora il meraviglioso mondo del quantum computing attraverso lezioni fondamentali che analizzano le sfide e le scoperte di questa tecnologia generazionale che definisce un’epoca.

In questo podcast, il nostro conduttore Ryan Mandelbaum parlerà con tecnologi, ricercatori e leader nel campo della quantum per svelare le complessità del mondo quantistico. Guarda il podcast per comprendere meglio come funziona questa tecnologia e l'enorme potenziale che il quantum computing promette.

Sintonizzati ogni due martedì alle 7:00 ET per unirti al viaggio nel mondo quantistico.

 Iscriviti a IBM Research su YouTube

Informazioni sull'host

Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Chi è Ryan Mandelbaum, Editor-in-chief, IBM Quantum and Qiskit. Abbiamo fatto alcune domande per saperne di più su di loro e sul podcast. Le risposte che seguono offrono un’anteprima di ciò che verrà:

🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. Siamo felicissimi di averti come conduttore! Per gli ascoltatori che vogliono conoscerti meglio, come ti descriveresti in una frase?
🐦 Ryan Mandelbaum (conduttore): Dentro di me ci sono due lupi: uno vuole comprendere i fondamenti dell’universo, l’altro spera di vedere molti uccelli rari.
🎙 ️ The Coherence Times (podcast): Magnifico! Dal vasto mondo quantistico… quale idea del campo quantistico senti più vicina a te e perché?
🐦 Ryan Mandelbaum (conduttore): Io mi relaziono profondamente con il concetto di sovrapposizione, ovvero l’idea che l’universo permetta intrinsecamente alle particelle di trovarsi in più stati contemporaneamente.
Immagino che ci siano due lupi anche in ogni qubit: uno nello stato 0 e uno nello stato 1 (fino a quando non si misura il qubit, naturalmente). 🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, c’è qualcosa che vuoi condividere con il pubblico su cosa aspettarsi da questa stagione?
🐦 Ryan Mandelbaum (Conduttore): Certo. Ascoltate questo podcast se volete saperne di più sul mondo quantistico e ascoltatemi mettere alla prova alcuni dei fisici più intelligenti del mondo, sfidandoli a spiegare questi argomenti in modo che chiunque possa capirli.

 

Trova tutti gli episodi

ottobre - dicembre 2025

Potrebbe piacerti anche

Maggiori informazioni sull'approccio di IBM al quantum computing

 Sito web IBM Quantum
La roadmap di sviluppo e innovazione di IBM Quantum
Come IBM costruirà il primo computer quantistico su larga scala e fault-tolerant del mondo
IBM delinea un quadro chiaro per realizzare entro il 2029 un computer quantistico su larga scala e fault-tolerant.
Illustrazione di linee, rettangoli e quadrati in uno schema ispirato alla tecnologia
L'alba del vantaggio quantistico
Insieme ai suoi partner, IBM sta esplorando i potenziali vantaggi del quantum computing.
Illustrazione di tre libri impilati accanto a una matita
Impara il quantum computing
Esplora corsi e moduli gratuiti per aiutarti a iniziare il tuo viaggio nel quantum computing.
Rendering 3D di un cerchio con uno sfondo morbido che include sfumature di rosa, viola e blu
Cos'è il quantum computing?
Scopri di più sui termini chiave, sugli approcci e sulle discipline che costituiscono le basi del settore.
Seguici sulla tua piattaforma preferita
  1. Podcast Apple
  2. Spotify