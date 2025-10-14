Il podcast The Coherence Times esplora il meraviglioso mondo del quantum computing attraverso lezioni fondamentali che analizzano le sfide e le scoperte di questa tecnologia generazionale che definisce un’epoca.
In questo podcast, il nostro conduttore Ryan Mandelbaum parlerà con tecnologi, ricercatori e leader nel campo della quantum per svelare le complessità del mondo quantistico. Guarda il podcast per comprendere meglio come funziona questa tecnologia e l'enorme potenziale che il quantum computing promette.
Sintonizzati ogni due martedì alle 7:00 ET per unirti al viaggio nel mondo quantistico.
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. Siamo felicissimi di averti come conduttore! Per gli ascoltatori che vogliono conoscerti meglio, come ti descriveresti in una frase?
🐦 Ryan Mandelbaum (conduttore): Dentro di me ci sono due lupi: uno vuole comprendere i fondamenti dell’universo, l’altro spera di vedere molti uccelli rari.
🎙 ️ The Coherence Times (podcast): Magnifico! Dal vasto mondo quantistico… quale idea del campo quantistico senti più vicina a te e perché?
🐦 Ryan Mandelbaum (conduttore): Io mi relaziono profondamente con il concetto di sovrapposizione, ovvero l’idea che l’universo permetta intrinsecamente alle particelle di trovarsi in più stati contemporaneamente.
Immagino che ci siano due lupi anche in ogni qubit: uno nello stato 0 e uno nello stato 1 (fino a quando non si misura il qubit, naturalmente). 🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, c’è qualcosa che vuoi condividere con il pubblico su cosa aspettarsi da questa stagione?
🐦 Ryan Mandelbaum (Conduttore): Certo. Ascoltate questo podcast se volete saperne di più sul mondo quantistico e ascoltatemi mettere alla prova alcuni dei fisici più intelligenti del mondo, sfidandoli a spiegare questi argomenti in modo che chiunque possa capirli.
Maggiori informazioni sull'approccio di IBM al quantum computing