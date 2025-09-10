Un podcast settimanale che combina le ultime notizie sulla cybersecurity e conversazioni approfondite con i professionisti del settore.
Ogni mercoledì, le nostre rassegne stampa presentano un gruppo di esperti professionisti che analizzano le notizie più importanti del momento, dalle ultime tendenze in fatto di malware e attacchi a strumenti e tecniche nuovi e promettenti.
Inoltre, tieni d’occhio gli episodi bonus una volta al mese, con interviste approfondite ad alcune delle voci più autorevoli nel campo della cybersecurity, che condividono storie reali del loro lavoro.
La gestione delle identità dell’AI è la nuova frontiera della cybersecurity. Scopri come proteggere l’agentic AI, prevenire gli attacchi di prompt injection e gestire le identità delle macchine all'interno dell'azienda.
Intervista 5: Il problema dell’accesso degli agenti AI: l’IAM è in grado di gestire l’AI?
L'IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 rivela un aumento dell’exploit delle applicazioni, del furto di credenziali legato all’AI e dei crescenti rischi per la sicurezza della supply chain.
Episodio 22: Gli exploit delle applicazioni rivolte al pubblico sono in forte aumento. Perché?