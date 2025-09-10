Un podcast settimanale che combina le ultime notizie sulla cybersecurity e conversazioni approfondite con i professionisti del settore.

Ogni mercoledì, le nostre rassegne stampa presentano un gruppo di esperti professionisti che analizzano le notizie più importanti del momento, dalle ultime tendenze in fatto di malware e attacchi a strumenti e tecniche nuovi e promettenti.

Inoltre, tieni d’occhio gli episodi bonus una volta al mese, con interviste approfondite ad alcune delle voci più autorevoli nel campo della cybersecurity, che condividono storie reali del loro lavoro.