John Henry contro il chatbot: gli esseri umani possono davvero ingannare i truffatori AI?

Pensi che potresti essere truffato da un chatbot?

Nemmeno Stephanie Carruthers, Chief People Hacker di IBM, pensava che fosse possibile, fino a che non ne ha incontrato uno.

In questo episodio di Security Intelligence, andiamo alla John Henry Competition al DEF CON 2024, dove Carruthers ha sfidato un bot di vishing basato su AI per scoprire chi fosse il truffatore migliore.

I risultati potrebbero sorprenderti. 

Lungo il percorso, esploriamo come l’AI generativa sta trasformando l'ingegneria sociale, perché gli attacchi di vishing e di clonazione vocale sono in aumento e cosa significa tutto questo per i difensori che hanno passato anni ad addestrare le persone a riconoscere le email di phishing, ma non le telefonate che imitano perfettamente la voce del loro capo.

Tutto questo e molto altro ancora su Security Intelligence.

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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