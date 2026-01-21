La maggior parte della formazione sulla cybersecurity non funziona. Possiamo cambiare questa situazione?

In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny approfondiscono come le minacce basate su AI (phishing, deepfake e disinformazione) stanno rimodellando il panorama delle minacce informatiche.Anche le organizzazioni stanno adottando strumenti di AI per aiutare a rilevare questi attacchi.

Ma anche nell’era dell’AI, le persone restano, di fatto, la nostra prima e ultima linea di difesa. E troppo spesso non diamo loro ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Come possiamo aiutare gli esseri umani ad adattarsi alla maggiore velocità, portata e impatto delle minacce dell'AI?

La risposta, secondo il nostro panel, non consiste più nei corsi standardizzati o nelle slide più belle. Si tratta di una formazione realistica e immersiva che sviluppa la memoria muscolare, la fiducia sotto stress e le capacità decisionali per i momenti in cui le cose non vanno secondo i piani.

Parliamo di:

  • 00:00 - Introduzione
  • 01:48 - Phishing basato su AI, deepfake e tattiche moderne di social engineering
  • 09:19 - Perché gli esseri umani sono ancora la superficie di attacco principale e la difesa più forte
  • 17:03 - La differenza tra esercitazioni teoriche e addestramento su cyber range
  • 22:00 - Come le simulazioni immersive preparano i team alla pressione reale della risposta agli incidenti
  • 42:00 - Perché la preparazione conta più della consapevolezza nell'era degli attacchi AI

Perché quando l'AI accelera gli attacchi, l'addestramento determina l'esito.

Tutto questo e molto altro su Security Intelligence.

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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Addestramento reale alla crisi informatica: sei pronto?

Cosa rende l’addestramento su cyber range diverso dalle esercitazioni tradizionali? Ascolta gli esperti IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny che spiegano come le simulazioni di crisi immersive aumentano la fiducia, correggono le ipotesi sbagliate e trasformano la preparazione alla sicurezza. Segui il podcast Security Intelligence per scoprire perché le emozioni sono importanti nella formazione sulla cybersecurity.

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