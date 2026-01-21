In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny approfondiscono come le minacce basate su AI (phishing, deepfake e disinformazione) stanno rimodellando il panorama delle minacce informatiche.Anche le organizzazioni stanno adottando strumenti di AI per aiutare a rilevare questi attacchi.
Ma anche nell’era dell’AI, le persone restano, di fatto, la nostra prima e ultima linea di difesa. E troppo spesso non diamo loro ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Come possiamo aiutare gli esseri umani ad adattarsi alla maggiore velocità, portata e impatto delle minacce dell'AI?
La risposta, secondo il nostro panel, non consiste più nei corsi standardizzati o nelle slide più belle. Si tratta di una formazione realistica e immersiva che sviluppa la memoria muscolare, la fiducia sotto stress e le capacità decisionali per i momenti in cui le cose non vanno secondo i piani.
Parliamo di:
Perché quando l'AI accelera gli attacchi, l'addestramento determina l'esito.
Tutto questo e molto altro su Security Intelligence.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Cosa rende l’addestramento su cyber range diverso dalle esercitazioni tradizionali? Ascolta gli esperti IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny che spiegano come le simulazioni di crisi immersive aumentano la fiducia, correggono le ipotesi sbagliate e trasformano la preparazione alla sicurezza. Segui il podcast Security Intelligence per scoprire perché le emozioni sono importanti nella formazione sulla cybersecurity.
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