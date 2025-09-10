Abbiamo reso il crimine informatico troppo facile? Nel primo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Jeff Crume, Suja Viswesan e Nick Bradley si uniscono al conduttore Matt Kosinski per discutere l’invenzione del vibe hacking e di HexStrike AI, un framework di sicurezza offensiva che i criminali informatici stanno adottando per comandare i propri eserciti di agenti AI.
Parliamo anche della nuova e non convenzionale richiesta di riscatto degli Scattered Lapsus$ Hunters e dell’ascesa dei RAT, o trojan ad accesso remoto.
Inoltre: un gioco di "Preferiresti...?"
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