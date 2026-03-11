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La conferenza che ci ha fatto cambiare idea sull'AI

Hai perso la conferenza sulla sicurezza AI [un]prompted? Lo stesso vale per la maggior parte di noi. Fatta eccezione per il nostro Dustin "Evil Mog" Heywood, che oggi condivide con noi i momenti salienti dell'evento. Parlando di [un]prompt, discutiamo anche di uno dei più grandi annunci emersi dall'evento: lo Zero Day Clock. Questa coalizione di esperti sostiene che dobbiamo ripensare radicalmente la gestione delle vulnerabilità a fronte del drastico calo del tempo necessario per approfittare delle nuove vulnerabilità. Tra le loro richieste, che potrebbero risultare piuttosto controverse: rendere i produttori di software responsabili dei difetti e creare architetture più facilmente sostituibili. Parliamo poi di alcuni comportamenti particolarmente spiacevoli degli agenti AI, tra cui la manipolazione delle prescrizioni e la scrittura di post cattivi sui blog riguardanti utenti umani. Infine, concludiamo la settimana con una discussione sul burnout tra i professionisti della cybersecurity. Stiamo lavorando, in media, 10 ore straordinarie a settimana. È estenuante e davvero dannoso per la sicurezza.

Tutto questo e molto altro su Security Intelligence.

  • 00:00 - Introduzione
  • 1:26 - Resoconto di [un]prompted 
  • 9:07 - Il crollo dello Zero Day 
  • 21:26 - Agenti AI che molestano gli esseri umani 
  • 31:26 - Burnout nella cybersecurity

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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