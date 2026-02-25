Gli agenti AI arrivano nelle aziende: possiamo davvero controllarli?
In questo episodio bonus di Security Intelligence, Sridhar Muppidi, IBM Fellow e CTO di IBM Security, ci aiuta a esplorare l’aumento dei rischi di sicurezza legati all’AI agentica, dai sistemi di AI generativa con accesso al backend agli agenti autonomi in grado di pianificare riunioni, chiamare API e automatizzare i workflow, spesso con accessi altamente privilegiati.
Tradizionalmente, la gestione delle identità e degli accessi (IAM) si è concentrata sugli esseri umani. Poi sono arrivati account di servizio e credenziali API. Ora? Ci troviamo di fronte a un’esplosione di identità automatizzate, inclusa una nuova classe di identità AI che unisce caratteristiche umane e meccaniche. Come gestiamo l’identità e gli accessi per i sistemi software che si comportano come utenti umani?
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Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.