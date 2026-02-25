Gli agenti AI arrivano nelle aziende: possiamo davvero controllarli?

In questo episodio bonus di Security Intelligence, Sridhar Muppidi, IBM Fellow e CTO di IBM Security, ci aiuta a esplorare l’aumento dei rischi di sicurezza legati all’AI agentica, dai sistemi di AI generativa con accesso al backend agli agenti autonomi in grado di pianificare riunioni, chiamare API e automatizzare i workflow, spesso con accessi altamente privilegiati.

Tradizionalmente, la gestione delle identità e degli accessi (IAM) si è concentrata sugli esseri umani. Poi sono arrivati account di servizio e credenziali API. Ora? Ci troviamo di fronte a un’esplosione di identità automatizzate, inclusa una nuova classe di identità AI che unisce caratteristiche umane e meccaniche. Come gestiamo l’identità e gli accessi per i sistemi software che si comportano come utenti umani?

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Cosa rende la gestione delle identità AI diversa dal tradizionale IAM

Perché l’abuso di account validi resta uno dei principali vettori di attacco e come l’AI potrebbe amplificarlo

I rischi dell'affidare ai sistemi di AI generativa le chiavi del regno

Come le aziende dovrebbero approcciare il controllo degli accessi e la governance dell’AI

Perché non esiste ancora uno standard chiaro per la sicurezza dell’AI e delle identità non umane

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.