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Gli exploit delle applicazioni rivolte al pubblico sono in forte aumento. Perché?

Per anni, le credenziali rubate sono state il metodo d'attacco preferito dagli hacker. Fino ad ora. L'IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 rivela un'impennata nell'utilizzo delle applicazioni pubbliche, superando gli attacchi basati sull'identità quale principale vettore di accesso iniziale. Perché i criminali informatici stanno cambiando tattica in modo così drastico, e cosa significa questo per i difensori? 
 
In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analizzano i risultati più importanti dell'ultimo Threat Intelligence Index, oltre a:

  • Infostealer che compromettono le "anime" degli agenti AI
  • Pacchetti compromessi che rilasciano agenti AI come malware
  • I difetti dell'infrastruttura AI che non riusciamo a correggere
  • Perché la threat intelligence è così isolata e cosa possiamo fare al riguardo

Tutto questo e molto altro ancora su Security Intelligence.

  • 00:00 - Introduzione
  • 1:17 - Threat Intelligence Index 2026 
  • 16:22 - Rubare le anime degli agenti AI 
  • 28:03 - Difetti dell'infrastruttura AI 
  • 36:36 - La threat intelligence diventa umana

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026

In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analizzano le principali scoperte dell'ultimo Threat Intelligence Index.

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