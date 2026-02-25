Per anni, le credenziali rubate sono state il metodo d'attacco preferito dagli hacker. Fino ad ora. L'IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 rivela un'impennata nell'utilizzo delle applicazioni pubbliche, superando gli attacchi basati sull'identità quale principale vettore di accesso iniziale. Perché i criminali informatici stanno cambiando tattica in modo così drastico, e cosa significa questo per i difensori?



In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analizzano i risultati più importanti dell'ultimo Threat Intelligence Index, oltre a:

Infostealer che compromettono le "anime" degli agenti AI

Pacchetti compromessi che rilasciano agenti AI come malware

I difetti dell'infrastruttura AI che non riusciamo a correggere

Perché la threat intelligence è così isolata e cosa possiamo fare al riguardo

Tutto questo e molto altro ancora su Security Intelligence.

00:00 - Introduzione

1:17 - Threat Intelligence Index 2026

16:22 - Rubare le anime degli agenti AI

28:03 - Difetti dell'infrastruttura AI

36:36 - La threat intelligence diventa umana

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.