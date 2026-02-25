Per anni, le credenziali rubate sono state il metodo d'attacco preferito dagli hacker. Fino ad ora. L'IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 rivela un'impennata nell'utilizzo delle applicazioni pubbliche, superando gli attacchi basati sull'identità quale principale vettore di accesso iniziale. Perché i criminali informatici stanno cambiando tattica in modo così drastico, e cosa significa questo per i difensori?
In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analizzano i risultati più importanti dell'ultimo Threat Intelligence Index, oltre a:
Tutto questo e molto altro ancora su Security Intelligence.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
In questo episodio di Security Intelligence, gli ospiti Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analizzano le principali scoperte dell'ultimo Threat Intelligence Index.