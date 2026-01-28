Cosa devono sapere i professionisti della cybersecurity su OpenClaw e Moltbook

OpenClaw e Moltbook sono estremamente interessanti. Sono anche estremamente pericolosi. E ci mostrano quanto ancora debba evolvere la sicurezza degli agenti AI. In questo episodio di Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow ed Evelyn Anderson spiegano come gli agenti AI eseguiti localmente stiano diventando una nuova superficie di attacco e perché i difensori potrebbero sottovalutare i rischi. Dai database di agenti mal configurati che divulgano chiavi API, alle “skill” pericolose in grado di dirottare silenziosamente sistemi fidati, esploriamo cosa succede quando potenti strumenti di AI vengono trattati come una semplice app.

Analizziamo anche un problema crescente legato ai segnali nel campo della cybersecurity:

  • Perché il “rumore” generato dall’AI sta sommergendo i programmi di bug bounty.
  • Perché il NIST potrebbe smettere di arricchire le vulnerabilità nel National Vulnerability Database.

Lungo il percorso, il nostro panel discute una domanda più profonda: L'AI è un dono o una maledizione per i professionisti della sicurezza?

Tutto questo e molto altro su Security Intelligence

Segmenti:

  • 00:00 - Introduzione
  • 01:03 - OpenClaw e la superficie di attacco degli agenti AI
  • 16:49 - L'AI eliminerà i bug bounty?
  • 26:49 - Grandi cambiamenti al NVD del NIST
  • 35:27 - Il problema del malware codificato a vibe

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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