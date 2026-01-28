OpenClaw e Moltbook sono estremamente interessanti. Sono anche estremamente pericolosi. E ci mostrano quanto ancora debba evolvere la sicurezza degli agenti AI. In questo episodio di Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow ed Evelyn Anderson spiegano come gli agenti AI eseguiti localmente stiano diventando una nuova superficie di attacco e perché i difensori potrebbero sottovalutare i rischi. Dai database di agenti mal configurati che divulgano chiavi API, alle “skill” pericolose in grado di dirottare silenziosamente sistemi fidati, esploriamo cosa succede quando potenti strumenti di AI vengono trattati come una semplice app.
Analizziamo anche un problema crescente legato ai segnali nel campo della cybersecurity:
Lungo il percorso, il nostro panel discute una domanda più profonda: L'AI è un dono o una maledizione per i professionisti della sicurezza?
Tutto questo e molto altro su Security Intelligence
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