Truffe sentimentali: come funzionano, perché hanno successo e cosa possiamo fare per fermarle

San Valentino è passato, ma l’amore è sempre nell’aria. L’amore di un truffatore… per il portafoglio della sua vittima, si intende.

In questo episodio speciale di Security Intelligence, il conduttore Matt Kosinski incontra Claire Nunez, Suja Viswesan e Dave Bales per analizzare come funzionano effettivamente le truffe romantiche moderne: dal messaggio “numero sbagliato” che dà inizio a una conversazione innocente, fino ai lunghi raggiri chiamati “pig butchering”, che approfittano di emozioni, fiducia e tempo per estorcere denaro, spesso tramite l’esca di investimenti in criptovalute. Il panel spiega perché chiunque può cadere in queste truffe, come le violazioni dei dati e le informazioni pubbliche aiutano i truffatori a creare profili convincenti delle vittime e come l’AI sta peggiorando il problema.

Infine, il team entra nel pratico: come parlare con una persona cara che potrebbe essere vittima di una truffa, come ridurre lo stigma affinché le persone denuncino più rapidamente e cosa possono fare le organizzazioni quando una truffa “personale” si trasforma in un rischio aziendale.

Risultati principali:

  • Non rispondere ai numeri sconosciuti
  • Considera le "opportunità di investimento" online come un segnale di pericolo
  • Ricordati: se ti è capitato, non sei solo.

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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