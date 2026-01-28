OpenClaw e Claude Opus 4.6: dove sta andando la sicurezza degli agenti AI?

Le aziende stanno andando troppo velocemente con l’AI, a scapito della sicurezza?

In questo episodio di Security Intelligence, il conduttore Matt Kosinski è affiancato da Sridhar Muppidi, Nick Bradley e Jeff Crume per analizzare un momento cruciale nella cybersecurity.

Il panel approfondisce la rapida ascesa degli agenti AI e i crescenti rischi della shadow AI nelle aziende, confrontando piattaforme di agenti open source come OpenClaw con modelli proprietari come Claude Opus 4.6 e i suoi nuovi team di agenti. Esploriamo come la rapida adozione dell'AI, le implementazioni non sicure degli agenti e una debole separazione dei compiti stiano creando nuove superfici di attacco, e perché i dirigenti potrebbero involontariamente peggiorare il problema.

La conversazione prende in esame anche la recente violazione della supply chain di Notepad++ quale segnale d’allarme per criticità più ampie nella gestione dell’inventario software e dei fornitori, e analizza il tentativo di DragonForce di reinventare il ransomware come organizzazione criminale su larga scala. 

Lungo il percorso, torniamo spesso a un tema chiave: abbiamo ottimizzato la velocità a scapito della sicurezza?

  • 00:00 - Introduzione
  • 01:18 - OpenClaw e Claude Opus 4.6 a confronto
  • 15:05 - Agire velocemente. A scapito della sicurezza?
  • 27:29 - Violazione di Notepad++
  • 38:55 - Organizzazione ransomware DragonForce

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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