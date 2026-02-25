Un consumatore voleva semplicemente controllare il suo robot aspirapolvere con un controller PlayStation. Ha finito per controllare anche migliaia di aspirapolveri di sconosciuti.

Questa settimana su Security Intelligence trattiamo una delle storie di sicurezza IoT più incredibili degli ultimi tempi: come un utente ha involontariamente creato un esercito di 6.700 robot aspirapolvere e cosa significa tutto questo per i professionisti della cybersecurity.



Poi ci occupiamo di TOAD (Telephone-Oriented Attack Delivery), un metodo di ingegneria sociale apparentemente semplice che sta silenziosamente diventando uno degli strumenti preferiti dagli aggressori. Spieghiamo perché funziona e cosa possono realmente fare i difensori di fronte a un attacco che aggira praticamente tutte le loro difese.

Per finire: i problemi di cybersecurity del settore sanitario. Questa stagione della popolare serie The Pitt mostra un attacco ransomware che paralizza l’ospedale, probabilmente uno degli eventi più realistici mai visti in una serie nota per la sua verosimiglianza. Esploriamo il motivo per cui il ransomware è così diffuso nel settore sanitario, perché le patch sono raramente applicate e cosa servirebbe davvero per cambiare questa situazione.

Segmenti

00:00 -- Introduzione



0:58 -- L'ascesa dell'esercito dei robot aspirapolvere

10:02 -- Anthropic presenta Claude Code Security

24:39 -- Contrastare gli attacchi di distillazione

34:23 -- Perché gli hacker amano i TOAD



44:14 -- Problemi di cybersecurity nel settore sanitario

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.