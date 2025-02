Cosa si intende per modernizzazione delle applicazioni?

I container e Kubernetes sono emersi non solo come sfidanti delle Virtual Machines (VM) come forma di elaborazione multiuso nel cloud, ma anche come fattori chiave per l'hybrid cloud e le strategie di modernizzazione delle applicazioni.

La containerizzazione consente di creare pacchetti di un'applicazione in modo coerente e leggero, per consentire un'esecuzione coerente in ambienti desktop, cloud o on-premise. Questo tipo di flessibilità rappresenta un vantaggio reale per le organizzazioni che tracciano il loro percorso nel cloud.