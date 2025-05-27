I test API verificano l'accuratezza dei dati e della formattazione, la gestione degli errori, la conformità all'autenticazione e all'autorizzazione, i problemi di compatibilità, i problemi di caricamento e altro ancora. I team di sviluppo possono scegliere di eseguire questi test manualmente o utilizzare il software per automatizzare i test e massimizzare l'efficienza dei processi. Indipendentemente dall'approccio, un test completo delle API richiede una serie di metodi di test per contribuire a garantire le prestazioni ottimali e la sicurezza delle API e delle applicazioni

Le applicazioni moderne hanno in genere tre livelli: un livello di dati, un livello di servizio (o applicazione) e un livello di presentazione. Il livello di servizio contiene la logica aziendale dell'applicazione (e le funzionalità principali dell'API), che determina il modo in cui le API comunicano con altri componenti e funzioni dell'app.

Storicamente, gli sviluppatori implementavano i test a livello di API alla fine del ciclo di vita dello sviluppo del software. Tuttavia, oggi molte aziende stanno adottando strategie di sviluppo incentrate sulle API, in cui i team di sviluppo creano applicazioni come una rete di servizi forniti tramite API.

Il mantenimento delle API ottimizzate è critico per un approccio API-first, quindi gli sviluppatori spesso scelgono di incorporare pratiche di test delle API nelle prime fasi del ciclo di vita. Questo approccio proattivo, noto come "shift left", aiuta i team a trovare e risolvere i problemi prima, a prevenire errori costosi e ritardi nei progetti e a ottimizzare l'intero processo di sviluppo.

Vale la pena notare, tuttavia, che i test delle API potrebbero continuare anche dopo l'implementazione. Il test di post-produzione (o shift-right test) offre alle aziende un approccio di test complementare che, quando utilizzato insieme alle strategie shift-left, può integrare un ciclo di feedback continuo in DevOps e nelle pipeline CI/CD.

Oltre ad aiutare a creare API più stabili e affidabili, i test API offrono alle aziende vantaggi significativi. Aiuta a migliorare la qualità delle applicazioni software aziendali, a ridurre al minimo i costi di sviluppo, ad accelerare la distribuzione del software e altro ancora.