Cos'è l'integrazione di API?

L'integrazione e la gestione delle API sono discipline distinte ma complementari con obiettivi e approcci diversi. Solide pratiche di gestione API possono facilitare l'integrazione di API.

L'integrazione di API riguarda l'uso delle API per esporre i flussi di Integrazione e connettere applicazioni, sistemi aziendali, processi e dati.

La gestione API è un insieme più ampio di pratiche e strumenti che considera le API come una classe di asset a sé stante e affronta la gestione API dell'intero ciclo di vita delle API. È il processo scalabile di creazione, pubblicazione e gestione delle API — condivisione, controllo degli accessi, tracciamento del loro utilizzo e applicazione delle politiche di sicurezza — all'interno di un ambiente aziendale e multicloud.

Una gestione efficace delle API offre alle organizzazioni un maggiore controllo sulle proprie API. Rafforza e semplifica la documentazione, lasicurezza API e il rilevamento API, aiuta le organizzazioni a evitare il caos e la ridondanza delle infrastrutture e favorisce l'efficienza API. Nel complesso, aiuta a creare API migliori e a una maggiore comprensione aziendale delle API esistenti e di come possono essere utilizzate, il che favorisce l'integrazione di API.



Una pratica efficiente di API management può aiutare a garantire che le Organizzazioni sfruttino appieno le integrazioni di API e che i componenti e gli asset vengano riutilizzati quando possibile. Se esistono API che possono essere utilizzate per richiamare integrazioni, le organizzazioni possono evitare la necessità di creare API personalizzate.



