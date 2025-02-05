Cos'è l'integrazione di API?

L'integrazione di API si riferisce all'uso di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per esporre i flussi di integrazione e connettere applicazioni software aziendali, sistemi e workflow per lo scambio di dati e servizi.
Un'API è un insieme di regole o protocolli che consentono alle applicazioni software di comunicare tra loro per scambiare dati, caratteristiche e funzionalità. Le API possono essere utilizzate per semplici integrazioni, ad esempio consentire a un negozio di e-commerce di comunicare con un sistema di pagamento come PayPal o consentire a un blog di estrarre e incorporare post da un sito di social media.
In un sistema aziendale, le API possono essere utilizzate per integrare piattaforme, sistemi e workflow più grandi e sostanziali, ad esempio consentire lo scambio di dati in tempo reale tra diversi database aziendali o connettere applicazioni indipendenti per creare processi aziendali automatizzati.
Le tradizionali integrazioni point-to-point, che collegano sistemi o applicazioni direttamente tramite codifica personalizzata, richiedono una notevole quantità di lavoro di configurazione e manutenzione. Spesso non sono adatti a molti ambienti moderni che si basano su centinaia o migliaia di applicazioni distribuite su architetture IT distribuite.
L'integrazione di API offre una soluzione più efficiente. Attraverso l'integrazione di API, le organizzazioni possono utilizzare le API per esporre i flussi di integrazione e integrare applicazioni, piattaforme e sistemi indipendentemente da dove risiedono, fondamentale nei moderni ambienti IT.
L'integrazione di API è alla base di importanti strumenti di integrazione come le soluzioni Integration Platform as a Service (iPaaS) e svolge un ruolo fondamentale nella modernizzazione e nella trasformazione digitale delle architetture IT aziendali. La modernizzazione richiede un approccio flessibile in grado di supportare sistemi nuovi ed esistenti; l'integrazione di API fornisce questo approccio consentendo alle organizzazioni di modernizzare l'interfaccia con tutti i sistemi aziendali.
La modernizzazione non avviene da un giorno all'altro. E mentre un'organizzazione lavora per modernizzare diverse parti del proprio panorama IT per promuovere l'innovazione, deve essere in grado di incorporare dati, servizi e processi provenienti da sistemi nuovi ed esistenti in tutto il landscape IT. L'integrazione di API consente il disaccoppiamento dell'interfaccia di Integrazione dall'applicazione stessa, aiutando le Organizzazioni a innovare e rimanere Agile senza aspettare che i sistemi stessi siano completamente modernizzati.
L'integrazione e la gestione delle API sono discipline distinte ma complementari con obiettivi e approcci diversi. Solide pratiche di gestione API possono facilitare l'integrazione di API.
L'integrazione di API riguarda l'uso delle API per esporre i flussi di Integrazione e connettere applicazioni, sistemi aziendali, processi e dati.
La gestione API è un insieme più ampio di pratiche e strumenti che considera le API come una classe di asset a sé stante e affronta la gestione API dell'intero ciclo di vita delle API. È il processo scalabile di creazione, pubblicazione e gestione delle API — condivisione, controllo degli accessi, tracciamento del loro utilizzo e applicazione delle politiche di sicurezza — all'interno di un ambiente aziendale e multicloud.
Una gestione efficace delle API offre alle organizzazioni un maggiore controllo sulle proprie API. Rafforza e semplifica la documentazione, lasicurezza API e il rilevamento API, aiuta le organizzazioni a evitare il caos e la ridondanza delle infrastrutture e favorisce l'efficienza API. Nel complesso, aiuta a creare API migliori e a una maggiore comprensione aziendale delle API esistenti e di come possono essere utilizzate, il che favorisce l'integrazione di API.
Una pratica efficiente di API management può aiutare a garantire che le Organizzazioni sfruttino appieno le integrazioni di API e che i componenti e gli asset vengano riutilizzati quando possibile. Se esistono API che possono essere utilizzate per richiamare integrazioni, le organizzazioni possono evitare la necessità di creare API personalizzate.
L'integrazione di API aiuta le Organizzazioni a raggiungere diversi risultati cruciali:
Il valore degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) si basa in larga misura sull'accesso dell'IA ai dati. I dati isolati in diverse aree di un'Organizzazione o i dati obsoleti o incoerenti limitano il potenziale degli strumenti di AI. L'integrazione di fonti di dati e applicazioni aziendali per creare set di dati completi aiuta le aziende a perfezionare i modelli di intelligenza artificiale e a ricavare informazioni più approfondite sull'intelligenza artificiale.
La responsabilità per l'innovazione va oltre i team IT e gli sviluppatori di software e i team di linea di business e i cittadini tecnologi ricevono sempre più indipendenza e viene chiesto di promuovere l'innovazione attraverso attività di integrazione.
Man mano che i team meno specializzati svolgono un numero maggiore di attività di integrazione, aumenta il rischio di espansione incontrollata, inefficienza e problemi di sicurezza o governance. L'integrazione di API e le soluzioni iPaaS aiutano a promuovere la democratizzazione dei dati e consentono al personale non IT di svolgere compiti di Integrazione (attraverso l'aiuto di strumenti no-code e uso limitato di codice) riducendo al minimo i rischi.
Molte organizzazioni hanno sistemi e processi on-premise esistenti (con moltissimi dati preziosi) alla base della loro architettura IT che non è facilmente sostituibile. Tuttavia, questi sistemi non sono stati progettati per interagire con le moderne applicazioni e automazioni basate sull'intelligenza artificiale. L'integrazione di API aiuta le Organizzazioni a prolungare la vita dei sistemi tradizionali che altrimenti avrebbero difficoltà nelle architetture in tempo reale.
Piuttosto che affidarsi a correzioni ad hoc che spesso aggiungono complessità e costi, l'integrazione di API offre una soluzione che consente alle organizzazioni di collegare i sistemi principali e i processi aziendali affidabili con nuova Tecnologia.
L'integrazione di API consente alle organizzazioni di connettere nuove applicazioni con la customer relationship management (CRM), la pianificazione delle Risorse aziendali (ERP) e altri sistemi. Questi sistemi sono spesso distribuiti in ambienti diversi con diversi sistemi di gestione e il successo di tutti i sistemi dipende dalla sincronizzazione dei dati tra di essi.
Ad esempio, un'organizzazione potrebbe disporre di sistemi ERP on-premise e di supply chain management (SCM) che devono scambiare dati con una soluzione CRM software as a service (SaaS) come Salesforce e un'app di supporto clienti ospitata nel cloud. L'integrazione di API aiuta a colmare il divario tra questi diversi sistemi.
Esistono molti modi in cui le API vengono utilizzate per richiamare le integrazioni. Alcuni esempi comuni sono:
Le organizzazioni si affidano all'integrazione di API per semplificare e automatizzare i workflow tra i sistemi software aziendali. Ad esempio, le organizzazioni possono utilizzare le API per integrare il software aziendale che tiene traccia dell'inventario con un software che traccia gli ordini in entrata per rendere i dati essenziali più visibili ai stakeholder.
Le API sono comunemente utilizzate per integrare il software CRM con altri sistemi aziendali come gli strumenti ERP. L'integrazione di API consente alle aziende di sincronizzare questi strumenti in modo che i dati possano spostare tra di loro, creando un'unica fonte di dati coerenti e accurati.
Le organizzazioni utilizzano le API per l'integrazione in vari ambienti di cloud computing e on-premise. Le Integrazione dei cloud service consentono il trasferimento dei dati tra ambienti e aree geografiche, aiutando le Organizzazione a creare workflow più preziosi e ad abbattere i silos di dati.
Gli utenti riscontrano questo tipo di integrazioni (spesso inconsapevolmente) sia in contesti aziendali che non aziendali. Applicazioni come Slack utilizzano le API per integrare altri software aziendali che i dipendenti utilizzano per collaborare alla piattaforma.
Ad esempio, gli utenti possono integrare un programma di condivisione di file basato su cloud nell'app di messaggistica che consente il caricamento e la condivisione di file senza uscire dall'applicazione. Con tali integrazioni, i dipendenti non devono lasciare le applicazioni di messaggistica per lavorare su altri aspetti del processo aziendale.
Le API possono essere categorizzate in base al caso d'uso, tra cui API di dati, API di sistemi operativi, API remote e API web. Attualmente, la maggior parte delle API sono API web.
Le API Web sono un tipo di API remota (il che significa che l'API utilizza protocolli per manipolare risorse esterne) che espongono i dati e le funzionalità di un'applicazione su Internet utilizzando Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
Le API aperte sono interfacce di programmazione di applicazioni open source a cui gli utenti possono accedere tramite HTTP. Conosciute anche come API pubbliche, hanno endpoint delle API definiti e formati di richieste e risposta.
Le API dei partner collegano business partner strategici. In genere, gli sviluppatori accedono a queste API in modalità self-service attraverso un api developer portal pubblico. Per accedere alle API partner, devono comunque completare un processo di onboarding e ottenere credenziali di accesso.
Le API interne, o private, rimangono nascoste agli utenti esterni. Queste API private non sono disponibili per gli utenti esterni all'azienda. Al contrario, le organizzazioni li usano per migliorare la produttività e la comunicazione tra i diversi team di sviluppo interni.
API composite: combinano multipli dati o API di servizio. Consentono ai programmatori di accedere a diversi endpoint in un'unica chiamata. Le API composite sono utili nell'architettura basata su microservizi, dove l'esecuzione di una singola attività può richiedere informazioni da più fonti.
Nel gergo della programmazione, un «protocollo» è un sistema di regole che determinano i parametri di funzionamento di un particolare programma o applicazione. I protocolli, gli stili e i linguaggi API comuni includono:
Un'API REST (chiamata anche API RESTful o API web RESTful) è un'API conforme ai principi di progettazione dello stile architetturale REST (representational state transfer). Le API REST sono comunemente utilizzate per le integrazioni.
Le API REST usano richieste HTTP come GET, PUT, HEAD e DELETE per interagire con le risorse. REST rende i dati disponibili come risorse, con ciascuna risorsa rappresentata da un URI univoco. I clienti richiedono una risorsa fornendo il suo URI.
Le API REST sono stateless: non salvano i dati del cliente tra una richiesta e l'altra. È possibile creare API RESTful con protocolli SOAP, ma i professionisti di solito considerano i due standard come specifiche concorrenti.
SOAP è una specifica di protocollo di messaggistica leggera basata su XML che consente agli endpoint di inviare e ricevere dati attraverso una serie di protocolli di comunicazione tra cui SMTP (simple mail transfer protocol) e HTTP (hypertext transfer protocol). SOAP è indipendente, il che consente alle API SOAP di condividere informazioni tra app o componenti software eseguiti in ambienti diversi o scritti in linguaggi diversi.
La chiamata di procedura remota (RPC) è un protocollo che fornisce il paradigma di comunicazioni di alto livello usato nel sistema operativo. RPC presuppone l'esistenza di un protocollo di trasporto di basso livello, come il protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet (TCP/IP) o il protocollo datagramma utente (UDP), per trasportare i dati dei messaggi tra programmi di comunicazione.
RPC implementa un sistema logico di comunicazione client-to-server progettato appositamente per il supporto delle applicazioni di rete. Il protocollo RPC consente agli utenti di lavorare con procedure remote come se le procedure fossero locali.1
Il protocollo XML-RPC si affida a uno specifico formato XML per trasferire i dati. L'XML-RPC è precedente al SOAP, ma è più semplice e relativamente leggero in quanto usa una larghezza di banda minima.
Come XML-RPC, JSON-RPC è una chiamata di procedura remota che usa JSON (JavaScript Object Notation) anziché XML. JSON è un formato leggero per lo scambio di dati semplice da analizzare e usa coppie di nomi/valori ed elenchi di valori ordinati. Poiché JSON usa strutture di dati universali, può essere usato con qualsiasi linguaggio di programmazione.
gRPC è un framework RPC open-source ad alte prestazioni, sviluppato inizialmente da Google. gRPC usa il protocollo di rete HTTP/2 e il formato dei dati Protocol Buffers ed è comunemente usato per collegare i servizi in un'architettura a microservizi.
Le API WebSocket consentono la comunicazione bidirezionale tra client e server. Questo tipo di API non richiede la creazione di un nuovo collegamento per ogni comunicazione: una volta stabilito il collegamento, consente uno scambio continuo. Ciò rende le API Web Socket ideali per la comunicazione in tempo reale.
GraphQL è un linguaggio di query open source e un runtime lato server che specifica come i client devono interagire con le API. GraphQL consente agli utenti di effettuare richieste API con poche righe, anziché dover accedere a endpoint complessi con molti parametri. Questa funzionalità può semplificare la generazione e la risposta alle query API, in particolare alle richieste più complesse o specifiche destinate a più risorse.
Le organizzazioni utilizzano spesso piattaforme di integrazione API, a volte chiamate middleware, per gestire le Integrazioni in ambienti sempre più distribuiti. Le soluzioni iPaaS sono una di queste piattaforme.
Le piattaforme iPaaS forniscono un'interfaccia unificata in cui le organizzazioni possono gestire le integrazioni. Questa interfaccia centralizzata aiuta a ridurre il caos, promuovere l'integrazione e l'efficienza delle API e democratizzare l'accesso in ecosistemi tecnologici complessi, consentendo a uno spettro più ampio di utenti di eseguire attività di integrazione.
Le piattaforme iPaaS utilizzano spesso strumenti come connettori predefiniti, modelli e strumenti a basso contenuto di codice o no-code per ridurre la necessità di codifica personalizzata. iPaaS e altre piattaforme di integrazione aiutano a ridurre gli sforzi operativi e gli errori che richiedono molto tempo e semplificano l'Integrazione a livello aziendale.
Le caratteristiche principali delle piattaforme di integrazione includono:
Le soluzioni di integrazione di API di maggior successo supportano un'ampia gamma di modelli di Integrazione, tra cui:
Le soluzioni leader collegano applicazioni e servizi, eventi (sincroni e asincroni) e set di dati in tutti i casi d'uso.
L'astrazione tramite API è particolarmente importante nelle architetture moderne per due motivi principali:
Per fare ciò, le API REST sono comunemente utilizzate per lo scambio sincrono e le API asincrone sono utilizzate per gli endpoint asincroni (come Kafka Topics). Questo approccio crea uno strato astratto per tutti i punti di integrazione.
Le architetture moderne sono complesse e distribuite ed è importante che le integrazioni vengano eseguite dove offrono il massimo valore in termini di prestazioni e sicurezza. Le piattaforme di integrazione di API supportano modelli di distribuzione/implementazione ibridi e consentono l'Integrazione ovunque risiedano i dati.
Le piattaforme di integrazione API possono facilitare l'esecuzione dei flussi di Integrazione in SaaS gestiti dai fornitori, nei sistemi on-premise e negli account cloud del cliente. E offrono la flessibilità necessaria per adattare i flussi di integrazione man mano che i sistemi vengono modernizzati.
Poiché sempre più dipendenti sono responsabili delle attività di integrazione (come la creazione di servizi compositi utilizzando le API) nelle aziende moderne, è importante che le integrazioni siano accessibili a un ampio spettro di utenti. Gli strumenti self-service e no-code forniti dalle principali piattaforme di integrazione API aiutano i tecnologi aziendali e gli altri utenti alla destra degli integratori tradizionali a connettere le loro app SaaS con altri sistemi aziendali.
L'integrazione di API aiuta le organizzazioni a:
L'integrazione di API viene utilizzata per connettere sistemi, servizi e applicazioni ospitate in ambienti diversi. Quando questi sistemi possono scambiare dati automaticamente e in tempo reale, l'integrazione di API consente ai team di creare automazioni di processo più ampie che incorporano varie applicazioni e workflow, ovunque risiedano.
L'astrazione offerta dall'integrazione di API consente alle organizzazioni di incorporare i sistemi principali (e i preziosi dati al loro interno) nei workflow moderni, senza dover attendere che l'intero sistema venga modernizzato.
Le API vengono utilizzate per creare architetture modulari, in cui i servizi possono essere aggiunti o rimossi più facilmente. Tali architetture sono più flessibili di altri modelli e consentono alle organizzazioni di aggiungere nuove caratteristiche e servizi senza dover apportare modifiche all'ingrosso all'architettura sottostante. Le API possono anche essere riutilizzate in diverse applicazioni.
Un'architettura API-first progettata con la flessibilità in mente, utilizzando API progettate con un formato standard e senza dipendenze codificate, ad esempio, può aiutare a rendere le Organizzazioni più Scalabili e in una posizione migliore per rispondere alle mutevoli tendenze del mercato o alle iniziative commerciali.
Affinché l'apprendimento automatico e altri strumenti di AI siano più efficaci, devono accedere a molti dati. Più i dati sono completi e aggiornati, più nitide e preziose sono gli insight che l'AI può produrre. L'integrazione di API aiuta le organizzazioni a connettere i dati di tutta l'azienda e consente alle stesse di trarre il massimo valore dall'applicazione degli strumenti di AI.
Senza integrazione, i dati possono finire isolati tra diverse app o unità di business, creando un'esperienza complicata e spesso dispendiosa in termini di tempo per gli stakeholder che hanno bisogno di accedere a questi dati. L'integrazione di API viene utilizzata per unificare i set di dati e facilitare lo scambio di dati in tempo reale tra i sistemi aziendali.
