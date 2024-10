Le strutture di governance non sono utili se sono così rigide da impedire a un'organizzazione di utilizzare le API da cui altrimenti trarrebbe vantaggio, o se rallentano significativamente la velocità di sviluppo. In alcuni casi, le regole di governance scritte pensando a un determinato caso d'uso potrebbero non essere appropriate per un altro. Ad esempio, un'API utilizzata in un portale interno per gli sviluppatori potrebbe richiedere protocolli diversi rispetto ad una destinata ad un marketplace pubblico.

Lo stesso principio vale per linee di business differenti, in quanto funzioni diverse di un'organizzazione potrebbero utilizzare le medesime API in modi diversi. Ad esempio, un team potrebbe aver bisogno di un codice di errore personalizzato quando vengono attivate determinate condizioni che non sono rilevanti o necessarie per altri team. Le politiche di governance devono essere sufficientemente flessibili da consentire tali eccezioni, e senza intralciare il DevOps e altre metodologie agili.