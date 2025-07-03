Cos'è lo sviluppo basato su test (TDD)?

Sebbene le origini specifiche dello sviluppo basato su test siano sconosciute, il concetto di scrivere prima i test e poi il codice di produzione non è stato una pratica comune fino alla metà degli anni '90. Prima di allora, i framework di test separavano gli sviluppatori dai test delle proprie basi di codice. Tuttavia, con l'evoluzione dell'ingegneria del software, i team DevOps hanno richiesto metodologie più rapide e flessibili per soddisfare le richieste degli stakeholder, soprattutto quando si tratta di requisiti in rapida evoluzione.

Lo sviluppo basato su test si è evoluto da e insieme a vari nuovi framework di test ed è stato adottato anche come componente modulare in vari altri framework. In particolare, TDD è incluso nel concetto di Extreme Programming (XP), un framework di sviluppo software Agile sviluppato per migliorare sia la qualità del software che la qualità della vita degli sviluppatori.

Kent Beck, software engineer e figura di spicco della comunità Agile, nonché creatore di Extreme Programming, va il merito di avere "riscoperto" lo sviluppo basato su test. Nelle parole di Beck:

"La descrizione originale del TDD era contenuta in un vecchio libro sulla programmazione. Diceva che bisogna prendere il nastro di input, digitare manualmente il nastro di output previsto, quindi programmare finché il nastro di output effettivo non corrisponde all'output previsto. Dopo avere scritto il primo framework xUnit in Smalltalk, mi sono ricordato di averlo letto e di averlo provato. Per me è stata questa l'origine del TDD. Quando descrivo il TDD ai programmatori più anziani, sento spesso dire: " Certo. In quale altro modo potresti programmare?" Per questo motivo, definisco il mio ruolo come "riscoperta" del TDD."

Tra le date importanti nell'evoluzione dello sviluppo basato su test ci sono:

1976: Glenford Myers pubblica Software Reliability , in cui sostiene che "uno sviluppatore non dovrebbe mai testare il proprio codice". Anche se Myers potrebbe non essere stato l'ideatore di questo concetto, il suo lavoro ha dato credito a un'idea comune che si sarebbe diffusa negli anni a venire.

1990: all'inizio del decennio, la tecnica della "black box" dominava i test del software. In questo tipo di framework, i tester trattano il software come se fosse una "black box", impenetrabile e impossibile da conoscere. Nei test black-box vengono impiegati tester che, di fatto, non hanno alcuna conoscenza del funzionamento interno del software.

1994: Kent Beck sviluppa SUnit, un framework per Smalltalk, gettando le basi per un approccio test-first per l'ottimizzazione della base di codice.

1999—2002: via via che il movimento per lo sviluppo Agile prende piede, Kent Beck sviluppa il concetto di Extreme Programming, codificando lo sviluppo basato su test e introducendo il concetto critico degli oggetti fittizi. Il TDD utilizza oggetti fittizi per simulare i comportamenti delle dipendenze reali (ad esempio, database, servizi esterni e così via) durante i test. Questo metodo aiuta gli sviluppatori a concentrare il proprio codice di test su oggetti fittizi gestibili, il cui funzionamento accurato può essere verificato. Un test che fallisce e che utilizza un oggetto fittizio può eliminare una dipendenza potenzialmente mal configurata come fonte del fallimento.