Cos'è la gestione del prodotto?

Una roadmap del prodotto delinea la visione del prodotto e le esigenze, i workflow, le risorse, le tempistiche, le priorità e gli obiettivi relativi alla creazione di un prodotto. Una roadmap offre a tutti gli stakeholder una chiara comprensione del motivo per cui il prodotto è necessario e del problema che risolve per l'organizzazione o per i clienti. Questa roadmap potrebbe elencare i valori dei clienti determinati durante la ricerca e fissare traguardi e date di rilascio.

Le roadmap aiutano i project manager anche a mantenere i team allineati alle tempistiche previste e a creare il workflow per lo sviluppo dei prodotti. Una chiara pianificazione dei prodotti aiuta i team a evitare ostacoli e rallentamenti e stabilisce aspettative finali a cui è facile fare riferimento.