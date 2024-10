Sebbene le singole organizzazioni possano utilizzare modelli leggermente diversi e non esista di certo una strategia universale per garantire il successo della commercializzazione di un'idea, esistono sette passaggi comuni nel processo di sviluppo del prodotto.

In genere, queste misure dovrebbero essere intraprese da un team di sviluppo dedicato o attraverso una partnership di sviluppo del prodotto con una società di consulenza esperta e specializzata. L'obiettivo è quello di sistematizzare il processo di sviluppo dal brainstorming al lancio, delineando i benchmark critici e consentendo la collaborazione tra i reparti e la revisione da parte di più stakeholder. Queste sette fasi di sviluppo del prodotto sono:

1. Generazione di idee

Assegnando priorità agli obiettivi strategici a lungo termine e alle competenze chiave sottolineate, un'azienda dovrebbe fare brainstorming su nuove iniziative, idee di prodotto o caratteristiche di prodotto. In questa fase, le attività di collaborazione trasversale devono concentrarsi sull'ideazione e sull'iterazione. Considerando le esigenze dei clienti e i punti di forza dell'azienda, il team di prodotto genera concetti di prodotto. Prendendo spunto da più reparti e dirigenti aziendali, queste idee vengono poi esaminate per far sì che solo le idee più in linea con gli obiettivi dell'organizzazione vengano portate avanti.

2. Ricerca

Durante questa fase, la nuova idea di prodotto viene inserita nel contesto del mercato attuale. Le aziende possono condurre ricerche di mercato relative alla loro nuova funzionalità o linea di prodotti, sollecitare il feedback dei clienti o coinvolgere focus group. Durante questo processo, un'azienda dovrebbe ricercare in modo approfondito prodotti simili e indagare a fondo sul vantaggio competitivo del nuovo prodotto rispetto ad altre offerte per prevedere una quota di mercato accurata nel futuro. Tutti questi sforzi culminano nella convalida della nuova idea, che aiuta i leader aziendali a individuare le prestazioni del prodotto.

3. Pianificazione

Una volta convalidata l'idea, ha inizio la fase di pianificazione del nuovo processo di sviluppo del prodotto. Questo comporterà probabilmente la collaborazione tra il team di progettazione del prodotto, la gestione dei progetti, le vendite e altri reparti in quanto l'azienda crea una roadmap dettagliata su come il nuovo prodotto verrà costruito e distribuito. Questo potrebbe includere piani per l'integrazione della nuova idea con i prodotti attuali o le strutture aziendali esistenti. A seconda del prodotto, questa fase può comportare anche il wire-framing e la modellazione, nonché la determinazione del prezzo dei materiali o dello spazio sul server.

4. Prototipo

Un prototipo è un passaggio fondamentale nel processo di sviluppo del prodotto. Spesso, le aziende costruiscono diversi prototipi e apportano modifiche significative ai loro piani originali man mano che assemblano un modello del loro eventuale prodotto. Occasionalmente potrebbe essere necessario realizzare alcune varianti con funzioni, materiali o capacità differenti.

L'obiettivo finale deve essere quello di creare quello che viene definito un minimum viable product (MVP). L'MVP è la versione più semplice del nuovo prodotto senza la maggior parte delle integrazioni o funzioni estese che potrebbero essere aggiunte nel tempo. Questo diventerà il campione di riferimento man mano che i materiali e i fornitori vengono acquistati per la produzione di massa. Nelle applicazioni software, potrebbe essere importante testare il prototipo con gli utenti finali per garantire un'esperienza utente adeguata.

5. Sourcing e produzione

Durante questa fase, un'azienda raccoglie materiali e contratti con i partner, se applicabile, per creare un piano dettagliato per una produzione effettiva. A seconda dell'ambito e della natura del prodotto, potrebbe essere semplice come assumere altri ingegneri e complesso come implementare nuovi processi della supply chain in tutta l'organizzazione.

È qui che un team di gestione dei prodotti diventa sempre più importante, in quanto i sourcing può richiedere un'ampia collaborazione tra i fornitori e attraverso più processi. Nel caso di esigenze globali di sourcing e produzione complesse, un'azienda può scegliere di utilizzare software o database progettati appositamente per l'attività.

6. Costi

Durante questa fase finale prima del lancio, un'azienda deve calcolare il costo totale del prodotto sul ciclo di vita del prodotto prestabilito per stabilire il prezzo al dettaglio e il margine lordo della nuova iniziativa. L'attenta valutazione del valore aziendale, del valore del cliente e del valore del prodotto dovrebbe aiutare a guidare e semplificare la fase di determinazione dei costi, in quanto ha contribuito a facilitare una stima accurata del ritorno sull'investimento.

7. Commercializzazione

Al termine del lungo processo di progettazione, è il momento del lancio del prodotto. Prima del lancio e durante il processo di pianificazione, sarà stata sviluppata una strategia di marketing per garantire che i clienti target abbiano accesso al nuovo prodotto e che siano stati coinvolti canali di distribuzione appropriati.