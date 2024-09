In un recente studio di S&P³, i CFO e gli amministratori delegati hanno dichiarato che il 6% degli utili annuali è stato influenzato da eventi climatici e meteorologici estremi. Le aziende devono tenere conto del cambiamento climatico nei loro processi decisionali, ma come possono farlo? La risposta è The Climate Service.

The Climate Service, Inc. o TCS (link esterno a ibm.com) è in missione per integrare i dati climatici nel processo decisionale finanziario. La piattaforma TCS Climanomics aiuta le organizzazioni a comprendere, quantificare e mitigare i loro rischi climatici per sviluppare resilienza e ridurre le perdite finanziarie. A causa delle richieste urgenti e sempre più numerose da parte del mercato, TCS ha scelto di intraprendere un'esperienza con IBM Garage™ e adottare la piattaforma cloud open source di IBM per accelerare lo scaling della piattaforma Climanomics.

