Cos'è la gestione dei programmi Agile?

La programmazione estrema, o XP, è una metodologia Agile originariamente progettata per gli ingegneri del software per migliorare la qualità, la reattività e la velocità del software. Il concetto di base è una forma di Agile che si basa su sequenze di creazione ancora più piccole e verificabili.

In XP, ogni singolo elemento di un progetto complessivo viene ripetutamente testato, a volte anche bombardato da test destinati a romperlo. Questi singoli aspetti vengono poi testati insieme, spesso settimanalmente, per garantire la massima compatibilità.

Nella comunicazione, XP si basa sulla semplicità all'estremo. La documentazione deve essere il più minimale possibile per essere compresa dagli altri membri del team, con un linguaggio, concetti e metafore semplici. Questa semplicità si estende anche alla progettazione effettiva dell'attività; i progetti XP sono spesso formulati senza considerare caratteristiche aggiuntive in futuro, considerandole estranee al rilascio del progetto. A volte questo fenomeno è noto come YAGNI, ovvero You Aren’t Gonna Need It.

XP non è la soluzione giusta per ogni progetto; è importante usare XP solo per progetti che non richiedono scalabilità o rielaborazioni significative.