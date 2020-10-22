Cos'è la sicurezza della supply chain?

Molti di noi nella supply chain ricordano le principali violazioni dei dati subite da Target e Home Depot a pochi mesi di distanza a causa di rapporti con terze parti. Sei anni dopo, le violazioni della sicurezza della supply chain continuano a far notizia: in particolare, la violazione di SolarWinds sta avendo ripercussioni in tutto il settore. L'analisi più recente stima il costo medio di una violazione dei dati a 3,86 milioni di USD, con mega violazioni (50 milioni o più di record rubati) che raggiungono i 392 milioni di USD. Dato l'aumento degli attacchi alla supply chain nel 2020, possiamo solo immaginare l'impatto quando l'analisi verrà aggiornata.
Quindi, cosa serve per affrontare la sicurezza della supply chain?
Parte della sfida è che non esiste una definizione univoca e funzionale di sicurezza della supply chain. È un'area estremamente ampia che include tutto, dalle minacce fisiche alle minacce informatiche, dalla protezione delle transazioni alla protezione dei sistemi e dalla mitigazione del rischio con le parti della rete aziendale immediata alla mitigazione del rischio derivante dalle relazioni con terze, quarte e altre parti. Tuttavia, vi è un crescente consenso sul fatto che la sicurezza della supply chain richieda un approccio multiforme e funzionalmente coordinato.
I responsabili della supply chain ci dicono di essere preoccupati per le minacce informatiche, quindi in questo blog ci concentreremo sugli aspetti della cybersecurity per proteggere la qualità e la consegna di prodotti e servizi, nonché i dati, processi e sistemi associati.
"La sicurezza della supply chain è un problema multidisciplinare e richiede una stretta collaborazione e un'esecuzione rigorosa tra le organizzazioni, il supporto clienti e l'IT, il che comporta delle sfide specifiche. Le aziende che hanno successo iniziano con l'IT e una rete multiaziendale sicura, poi si sviluppano con un accesso gestito e protetto con cura all'analytics e alle funzionalità di visibilità e, da lì, monitorano continuamente ogni livello per individuare comportamenti anomali".
Marshall Lamb, CTO, IBM Sterling
Perché la sicurezza della supply chain è importante?
Le supply chain si occupano di fornire ai clienti ciò di cui hanno bisogno al prezzo giusto, nel luogo e nel momento giusto. Eventuali interruzioni e rischi per l'integrità dei prodotti o servizi forniti, la privacy dei dati scambiati e la completezza delle transazioni associate possono avere conseguenze dannose a livello operativo, finanziario e di marchio. Violazioni dei dati, attacchi ransomware e attività dannose da parte di insider o aggressori possono verificarsi a qualsiasi livello della supply chain. Anche un incidente di sicurezza localizzato a un singolo fornitore o a un fornitore terzo può comunque compromettere in modo significativo il processo di "pianificazione, realizzazione e consegna".
"Una supply chain è forte quanto la sua entità più vulnerabile. Il Cyber Resilience Center del Porto di Los Angeles aiuterà ogni membro partecipante della supply chain a proteggere meglio se stessi e, per estensione, gli altri".
Wendi Whitmore, Vicepresidente, IBM Security X-Force
Mitigare questo rischio è un obiettivo in continua evoluzione e una sfida sempre più grande. Le supply chain sono reti globali sempre più complesse, composte da grandi e crescenti volumi di partner terzi che hanno bisogno di accedere ai dati e di assicurarsi di poter controllare chi li vede. Oggi, nuove pressioni e limitazioni sul personale e sul budget, nonché rapidi e imprevisti cambiamenti nella strategia, nei partner e nel mix di domanda e offerta, aggiungono ulteriori sfide e urgenza. Allo stesso tempo, clienti e dipendenti più informati e socialmente attenti chiedono trasparenza e visibilità sui prodotti e servizi che acquistano o supportano. Ogni punto di contatto aggiunge un elemento di rischio che deve essere valutato, gestito e mitigato.
I 5 principali problemi di sicurezza della supply chain
I leader della supply chain in tutto il mondo e in diversi settori ci dicono che queste cinque preoccupazioni sulla sicurezza della supply chain li tengono svegli la notte:
Best practice per la sicurezza della supply chain
La sicurezza della supply chain richiede un approccio multifaccettato. Non esiste una soluzione unica, ma le organizzazioni possono proteggere le loro supply chain con una combinazione di difese stratificate. Poiché i team concentrati sulla sicurezza della supply chain rendono più difficile per gli attori delle minacce superare la sfida dei controlli di sicurezza, guadagnano più tempo per rilevare attività nefaste e prendere provvedimenti. Ecco alcune delle strategie più importanti che le organizzazioni stanno perseguendo per gestire e mitigare i rischi di sicurezza della supply chain.
La sicurezza della catena di fornitura continuerà a diventare sempre più intelligente. Ad esempio, le soluzioni stanno iniziando a integrare l'AI per rilevare proattivamente comportamenti sospetti identificando anomalie, modelli e tendenze che suggeriscono un accesso non autorizzato. Le soluzioni basate sull'AI possono inviare avvisi per la risposta umana o bloccare automaticamente i tentativi.
In che modo le aziende garantiscono oggi la sicurezza della supply chain?
IBM® Sterling Supply Chain Business Network ha stabilito un nuovo record di transazioni commerciali sicure a settembre di quest'anno, in aumento del 29% rispetto a settembre 2019, e sta aiutando clienti in tutto il mondo a ricostruire la loro attività con sicurezza e fiducia nonostante la pandemia globale.
Il fornitore internazionale di servizi di trasferimento di denaro Western Union ha completato oltre 800.000 milioni di transazioni nel 2018 per clienti consumatori e business in modo rapido, affidabile e sicuro grazie a un'infrastruttura affidabile per il trasferimento file.
Il brand rivenditore di moda Eileen Fisher ha utilizzato una piattaforma intelligente e omnicanale di evasione per costruire un unico pool di inventario su canali, migliorando la fiducia nei dati di inventario, eseguendo una gestione più flessibile e riducendo i costi di acquisizione dei clienti.
L'ecosistema blockchain Farmer Connect collega in modo trasparente i coltivatori di caffè ai consumatori serviti, con una piattaforma blockchain che integra la sicurezza dei dati e la sicurezza di rete per aumentare la fiducia, la sicurezza e la provenienza.
Il fornitore di servizi finanziari Rosenthal & Rosenthal ha sostituito i suoi molteplici approcci ai servizi di scambio elettronico di dati (EDI) con una rete multiaziendale sicura e basata su cloud, riducendo i costi operativi e offrendo un servizio reattivo e di alta qualità a ogni cliente.
Il fornitore di logistica integrata VLI rispetta numerose normative di governo di conformità e sicurezza, permettendo ai suoi 9.000 lavoratori di accedere ai sistemi giusti al momento giusto per svolgere il proprio lavoro, grazie a una suite integrata di soluzioni di sicurezza che proteggono il proprio business e gli asset e gestiscono l'accesso degli utenti.
Uno dei porti marittimi più trafficati al mondo, il Porto di Los Angeles, sta costruendo un Centro di Resilienza Cibernetica pionieristico, con una suite di offerte di sicurezza volte a migliorare la consapevolezza e la prontezza dell'ecosistema della supply chain a rispondere alle minacce informatiche che potrebbero interrompere il flusso di merci.
Mantieni al sicuro i tuoi dati più sensibili, rendendoli visibili solo a chi ti fidi, immutabili per prevenire le frodi e protetti dai rischi di terze parti.
