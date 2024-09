Le aziende e i clienti privati di tutto il mondo si affidano a Western Union per trasferire denaro in modo rapido e affidabile. Western Union, una società veramente internazionale, elabora pagamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e completava una media di 31 transazioni ogni secondo già nel 2015. Di conseguenza, anche pochi minuti di inattività non pianificati hanno un impatto significativo sul business.

Brenda Gillespie, Senior Systems Analyst di Western Union, spiega: "La nostra infrastruttura di trasferimento di file supporta trasferimenti di denaro, bonifici, transazioni e molto altro. Quando si tratta di trasferire file con un valore in dollari elevato, non possono mai verificarsi tempi di inattività. La disponibilità è fondamentale per prevenire ritardi nei servizi offerti ai clienti".

Come molte aziende leader, Western Union utilizza IBM B2B Integrator come gateway flessibile per le comunicazioni commerciali. Inoltre, l'azienda si affida a IBM Secure Proxy per fornire un perimetro alla propria rete interna e a IBM Sterling Connect:Direct per trasferimenti rapidi e scalabili. Per soddisfare gli SLA più severi, Western Union desiderava ripristinare rapidamente queste funzionalità di integrazione B2B in caso di interruzione non pianificata dell'ambiente di produzione.

Gillespie commenta: "Trasmettiamo circa 20.000 file ogni giorno in una rete di 4.000 utenti attivi con 8.500 caselle postali. Qualsiasi interruzione può esporci a rischi, poiché i nostri clienti e fornitori fanno affidamento sulla nostra capacità di trasmettere i dati in modo tempestivo. Per soddisfare i nostri rigorosi accordi sul livello di servizio [SLA], abbiamo cercato un modo per passare dalla nostra produzione al nostro ambiente di disaster recovery con il semplice tocco di un pulsante".