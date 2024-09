IBM Sterling Secure Proxy aiuta a proteggere la tua rete sicura impedendo ai partner esterni di connettersi direttamente ai tuoi server interni. È in grado di proteggere la rete e gli scambi di dati in edge networking per consentire transazioni business-to-business affidabili e scambi di file MFT (Managed File Transfer). Essendo un proxy basato su una zona demilitarizzata (DMZ), Secure Proxy utilizza autenticazione a più fattori, interruzioni delle sessioni SSL, chiusura delle perforazioni in entrata del firewall, ispezione dei protocolli e controlli di altro tipo per garantire la sicurezza della tua zona sicura.