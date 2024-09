Poiché Sterling [Data Exchange] è in grado di gestire la complessità di diversi formati di dati, siamo davvero fiduciosi di rispettare qualsiasi impegno preso con il cliente. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH Quando il comportamento del cliente cambia, è necessario che la nostra piattaforma tecnologica [IBM Sterling Order Management] reagisca di conseguenza. Un'architettura flessibile ci consente di orientarci e di sapere dove stiamo investendo il nostro tempo. Ope Bakare Vice President and Chief Enterprise Architect Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Leggi la storia della Baia di Hudson La nostra mission consiste nel creare un'esperienza personale e con IBM abbiamo introdotto massicce modifiche alla piattaforma che sono molto più personalizzate, localizzate e connesse tra canali e mercati. Jim Cruickshank Vice President of Digital Development and Retail Technology Pandora Leggi il comunicato stampa di Pandora e IBM Per me, più importanti del logo IBM sono le persone. Loro capiscono. Loro comprendono. E questa è la cosa che ci ha permesso di avere molto successo. George Mulle Senior Global IT Director C.H. Guenther & Son LLC IBM ci offre le solide capacità di integrazione B2B di cui abbiamo bisogno per mantenere il flusso regolare di milioni di file ogni mese e la scalabilità, la flessibilità e la disponibilità di cui abbiamo bisogno per continuare la nostra crescita internazionale. Ove Kolstad Technical Lead Manager for Managed File Transfer Nets