Trasferiamo in media circa ... 300.000 file Connect:Direct al giorno sulla piattaforma IBM e siamo certi che questo sistema ci fornirà una capacità sufficiente a soddisfare le nostre esigenze per almeno i prossimi tre anni, senza bisogno di modifiche. Carsten van den Bogert Specialista in Middleware Rabobank Leggi la storia di Rabobank La nostra suite di soluzioni IBM Sterling ci consente di soddisfare praticamente tutti i requisiti dei nostri clienti in merito ai protocolli di trasferimento dei file e agli standard di crittografia... Utilizziamo IBM Sterling Connect:Direct da oltre 30 anni e continua a essere una soluzione estremamente affidabile. Ove Kolstad Technical Lead Manager per il trasferimento di file Reti Leggi il case study