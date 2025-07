IBM Sterling Global Mailbox 6.0 aiuta le aziende a gestire le richieste di operazioni ad alta disponibilità e ridondanza con una solida e affidabile soluzione di data storage disponibile in diverse località geografiche. Supporta inoltre le comunicazioni attivo-attivo per la resilienza in caso di problematiche e il disaster recovery quasi in tempo reale.

Disponibile per IBM Sterling B2B Integrator e IBM Sterling File Gateway; progettato per funzionare con IBM Sterling Control Center.