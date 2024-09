Mentre B2B Integrator può effettuare l'onboarding dei partner commerciali, IBM® Sterling Partner Engagement Manager lavora in sinergia con B2B Integrator per centralizzare l'onboarding attraverso applicazioni abilitate per API RESTful.L'onboarding in modalità self-service per partner e personale del reparto operativo elimina la dipendenza dall'IT, mentre la funzione "local" consente di archiviare i dati sensibili dei partner dietro il tuo firewall.