Cos'è la log analysis?

La log analysis aiuta i professionisti IT a capire meglio come funzionano i loro sistemi, a migliorare le prestazioni e a migliorare la sicurezza.

I file di registro, noti anche come "dati di registro", sono registrazioni delle attività di sistema generate da varie risorse di calcolo, come dispositivi, applicazioni e programmi software. I file di registro sono indispensabili alle operazioni, fornendo insight sulle prestazioni, sull'ottimizzazione e su potenziali violazioni di sicurezza. Tuttavia, l'avvento di tecnologie ricche di dati come l'AI generativa (gen AI) ha aumentato esponenzialmente la quantità di dati che le aziende devono analizzare. Secondo un recente rapporto, i log di dati che richiedono un'analisi a livello aziendale sono cresciuti fino al 250% su base annua negli ultimi 5 anni.1

Man mano che la gen AI e altre tecnologie ad alta intensità di dati continuano a espandersi e prosperare, i leader IT stanno cercando una comprensione più approfondita su come utilizzare la log analysis per mantenere i sistemi su cui le loro organizzazioni fanno affidamento con prestazioni ai massimi livelli.