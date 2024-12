Keynote 2 L'era dell'automazione basata su AI Scopri come gli insight basati sull'AI generativa di nuova generazione e le funzionalità di automazione basate sull'AI di IBM possono aiutarti ad affrontare questa sfida semplificando e ottimizzando tutta la tecnologia aziendale per ottenere il massimo impatto.

Keynote 3 Aumentare la produttività con gli assistenti watsonx Scopri come le aziende stanno implementando gli assistenti AI per fornire ai loro team le competenze necessarie per fornire prestazioni di livello superiore, trasformando pile di dati in insight personalizzati e azioni tempestive e automatizzate, utilizzando il Natural Language Understanding e le tecniche di machine learning per automatizzare i processi aziendali.

Keynote 4 watsonx: Espandi l'impatto dell'AI generativa con modelli, dati e governance affidabili Con il passaggio dell'AI generativa dalla fase sperimentale a quella della produzione, le aziende devono imparare come creare valore aziendale con l'AI responsabile. Scopri come watsonx, una piattaforma di dati e AI per l'AI generativa e il machine learning, ti consente di addestrare i foundation model con i tuoi dati attendibili e applicare la governance per costruire sistemi di AI etici e responsabili.

Keynote 5 Crea l'architettura di cui la tua AI ha bisogno: hybrid cloud progettato con e per l'AI generativa In che modo è possibile utilizzare i dati disponibili, destinati a crescere di oltre il 250% nei prossimi 5 anni con lo sviluppo dell'AI generativa, per addestrare l'AI, dando priorità alla governance e alla sicurezza? Scopri in che modo le organizzazioni stanno combinando la piattaforma di dati e AI watsonx con Red Hat OpenShift e le soluzioni infrastrutturali di IBM per governare e proteggere sia i dati che i modelli AI senza compromettere le prestazioni.