Le complessità tecniche e amministrative aumentano quando si ha a che fare con più di un ambiente cloud e più fornitori. Sebbene ogni percorso multicloud sia unico, ecco otto passaggi fondamentali per creare una strategia multicloud di successo:

1. Definire gli obiettivi

Un percorso multicloud inizia con l'allineamento degli obiettivi aziendali con un piano strategico generale. Inizia esaminando l'infrastruttura e le applicazioni esistenti della tua organizzazione. Identifica i requisiti dei workload e gli obiettivi relativi ai casi d'uso aziendali.

Gli ambienti multicloud ibridi supportano lo scambio di dati integrato tra ambienti multicloud, garantendo bassa latenza, nessun tempo di inattività e la distribuzione fluida dei dati ovunque siano necessari. Ad esempio, un'organizzazione sanitaria può cercare un ambiente multicloud in modo che i team distribuiti in diverse aree geografiche possano condividere i dati in tempo reale per fornire un'assistenza ottimale ai pazienti.

2. Selezionare i migliori provider di cloud service

Sebbene la maggior parte dei CSP offra funzionalità di base simili, ognuno di essi offre funzioni e servizi univoci. Che si tratti delle funzionalità di elaborazione ad alte prestazioni di un provider di cloud service o degli analytics avanzati dei dati di un altro, un approccio multicloud consente di scegliere i migliori cloud service disponibili per soddisfare le proprie esigenze aziendali.

Esamina attentamente i contratti di servizio poiché alcuni provider di cloud service offrono contratti più flessibili e costi iniziali inferiori. Assicurati che i principali stakeholder, come i team IT, utilizzino la loro esperienza per valutare il processo di selezione dei CSP.

3. Creare un unico pannello di controllo

In un ambiente multicloud, le application programming interface (API) di varie piattaforme cloud possono creare problemi di visibilità. Per sfruttare tutti i benefici di un'architettura multicloud è necessaria una console o piattaforma centrale che crei un unico pannello di controllo per una visibilità centralizzata a livello aziendale. Denominata piattaforma di gestione del cloud centralizzata (CMP), questa soluzione di gestione multicloud dinamica e sicura consente ai team IT di creare, gestire, monitorare e governare i propri ecosistemi multicloud.

4. Utilizzare gli strumenti di automazione

L'automazione dell'infrastruttura e dei processi IT svolge un ruolo fondamentale in un modello multicloud per il business aziendale. Con l'aiuto di strumenti di automazione, le organizzazioni possono ridurre il numero di attività manuali tradizionalmente assegnate ai team IT. Le soluzioni di automazione del cloud creano un livello software che viene eseguito su virtual machine (VM) in ambienti cloud pubblici o privati.

Selezionando attentamente i migliori strumenti di automazione da integrare nella piattaforma di gestione del cloud della tua azienda, puoi ridurre l'uso di risorse informatiche e risparmiare sulla spesa per il cloud computing. Oltre ai container e agli strumenti di orchestrazione, le soluzioni di automazione per il multicloud includono Infrastructure-as-code (IaC). IaC utilizza un linguaggio di codifica descrittivo di alto livello per automatizzare il provisioning dell'infrastruttura IT. IaC aiuta a semplificare la gestione dell'infrastruttura, migliorando al contempo la coerenza e riducendo la necessità di configurazione manuale.

5. Creare un approccio alla sicurezza Zero Trust

Secondo un recente studio IBM IBV, l'organizzazione media utilizza più di otto-nove ambienti di infrastruttura cloud in un dato momento, aumentando il rischio di minacce alla sicurezza da parte di malintenzionati e mettendo a rischio i dati sensibili.

La gestione di più cloud richiede una sicurezza Zero Trust, un approccio che presuppone che la sicurezza di una rete complessa sia sempre a rischio di minacce esterne e interne. Il modello Zero Trust richiede un'ampia gamma di funzionalità di sicurezza. Tra queste rientrano policy per gestire l'accesso tra tutti gli utenti e gli account privilegiati con Single Sign-On (SSO) e autenticazione a più fattori. I principali CSP e altri fornitori di cloud service offrono soluzioni di sicurezza multicloud per aiutare a gestire continuamente le minacce e garantire la resilienza.

6. Integrare i requisiti normativi e di conformità

Le organizzazioni di livello aziendale, in particolare quelle con una presenza globale, devono aderire a vari standard normativi (ad esempio, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE, la Carta dei diritti dell'AI (link esterno a ibm.com) degli Stati Uniti) in diversi paesi e giurisdizioni. Rispettare le normative del settore è fondamentale per le organizzazioni del settore sanitario, energetico, finanziario e di molti altri settori.

La mancata conformità alle norme e ai regolamenti del settore può mettere a rischio i dati sensibili e portare a conseguenze legali e finanziarie e danni alla reputazione. Le organizzazioni possono mitigare questi rischi e creare fiducia con i propri clienti integrando le norme e le normative di conformità durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo e dell'implementazione multicloud. Gli strumenti di conformità dei CSP che automatizzano gli aggiornamenti di conformità possono essere integrati nelle piattaforme di gestione del cloud per aiutare le organizzazioni a rispettare gli standard normativi in evoluzione specifici per il loro settore.

7. Adottare FinOps per l'ottimizzazione dei costi

Un piano di ottimizzazione dei costi del cloud multicloud combina strategie, tecniche e best practice per gestire e controllare i costi. FinOps, la disciplina e la pratica culturale della gestione finanziaria nel cloud, aiuta le organizzazioni a massimizzare il valore aziendale in ambienti multicloud ibridi. Insieme a FinOps, gli strumenti di gestione dei costi basati su AI possono aiutare l'organizzazione ad aumentare le prestazioni delle applicazioni e ottimizzare i costi complessivi del cloud.

8. Perfezionare continuamente la strategia multicloud

Un'implementazione multicloud di successo non finisce mai. Al contrario, si evolve e offre la flessibilità necessaria per adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali e sfruttare le ultime tecnologie all'avanguardia. Riesaminando continuamente gli obiettivi aziendali e valutando i portfolio di cloud service, la tua azienda può rimanere agile, innovare e mantenere un vantaggio competitivo.