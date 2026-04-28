I contratti di dati sono accordi formali tra produttori e consumatori di dati che definiscono la qualità, la struttura, la semantica e la disponibilità dei dati. La creazione e l'applicazione di questi accordi possono aiutare le imprese a rafforzare il processo decisionale basato sui dati.

Come i contratti commerciali tradizionali, i contratti di dati includono termini e condizioni che regolano ciò che viene consegnato da una parte all'altra. In un contratto di dati, ciò può includere componenti quali regole di qualità dei dati, definizioni di schema, accordi sul livello di servizio, informazioni sul produttore dei dati e informazioni sul server.

Tuttavia, la vera differenza dei contratti di dati è che sono scritti nel codice; pertanto, gli accordi sono applicabili attraverso l'automazione piuttosto che i processi manuali.

L'impatto dei contratti di dati nell'ingegneria dei dati è stato paragonato all'impatto delle application programming interface (API) sullo sviluppo software. Le API definiscono regole che permettono alle applicazioni software di comunicare tra loro, mentre i contratti di dati definiscono regole che consentono ai consumatori di integrare e utilizzare con successo dati provenienti da varie fonti.

E, così come alle API si riconosce di aver migliorato la produttività e accelerato l'innovazione nello sviluppo software, l'implementazione efficace dei contratti di dati può portare a una serie di vantaggi per le imprese e gli utenti dei dati.

Il più importante di questi è la prevenzione dei guasti nelle pipeline di dati: senza contratti di dati, le modifiche a monte nella produzione dei dati possono comportare conseguenze critiche per gli utenti a valle. I contratti di dati possono garantire che tali modifiche sostanziali vengano identificate e affrontate prima che abbiano un impatto sui consumatori di dati.

Tra gli altri vantaggi dei contratti di dati si annoverano il miglioramento della qualità dei dati, della governance dei dati e della scalabilità. I contratti di dati forniscono anche un supporto fondamentale ai prodotti di dati e alle architetture di data mesh dati che permettono agli utenti business di trovare e sbloccare valore dai dati in tutta l'organizzazione.

Esistono diversi strumenti e piattaforme che aiutano le aziende a definire e far rispettare i contratti di dati, inclusi strumenti per la qualità dei dati e piattaforme di governance dei dati.