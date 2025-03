Che cos'è il data wrangling?

Le organizzazioni hanno attualmente accesso a una valanga di dati provenienti da diverse fonti. Tuttavia, questi dati non elaborati possono essere disordinati, incoerenti o inadatti all'uso con vari processi e strumenti che li trasformano in insight preziosi. Senza un'adeguata gestione dei dati, i risultati dell'analisi dei dati possono essere fuorvianti. Le aziende potrebbero trarre conclusioni imprecise e prendere decisioni aziendali errate.

Il data wrangling è fondamentale per supportare risultati di alta qualità. Trasforma e mappa i dati attraverso una serie di passaggi per renderli puliti, uniformi, affidabili e utili per l'applicazione prevista. I set di dati risultanti vengono utilizzati per attività come la creazione di modelli di machine learning, l'esecuzione di data analytics, la creazione di visualizzazioni dei dati, la generazione di report di business intelligence e per prendere decisioni esecutive informate.

Via via che le tecnologie basate sui dati, inclusa l'intelligenza artificiale (AI), diventano più avanzate, la gestione dei dati diventa più importante. I modelli AI sono validi solo nella misura in cui lo sono anche i dati di addestramento.

Il processo di data wrangling consente di garantire l'accuratezza delle informazioni utilizzate per sviluppare e migliorare i modelli. Questo processo migliora l'interpretabilità, poiché i dati puliti e ben strutturati sono più facili da comprendere per gli esseri umani e gli algoritmi. Aiuta inoltre con l'integrazione dei dati, facilitando la combinazione e l'interconnessione di informazioni provenienti da fonti eterogenee.