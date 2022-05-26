Tag
think.analytics

Data enginner, data scientist o analytics engineer: qual è la differenza?

Codifica e programmazione per sviluppatrici freelance

 

Il moderno team di gestione dei dati è, come dire... complicato.

Anche se fai parte del team dei dati, tenere traccia di tutti i diversi ruoli e delle loro sfumature è confuso, figuriamoci poi se dei un dirigente non tecnico che supporta o lavora con il team.

Una delle maggiori aree di confusione è comprendere le differenze tra i ruoli di data engineer, data scientist e analytics engineer.

 

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Che cos'è un data engineer?

Un data engineer sviluppa e mantiene l'architettura e le pipeline dei dati. Essenzialmente, crea i programmi che generano dati e lo fa in modo da garantire che l'output sia significativo per le operazioni e l'analisi.

Alcune delle loro principali responsabilità includono:

  • Gestire l'orchestrazione della pipeline
  • Creare e mantenere una piattaforma dati
  • Guidare gli sforzi di integrazione di dati personalizzati
  • Ottimizzare le prestazioni del data warehouse
  • Sviluppare processi per il data modeling e la generazione dei dati
  • Standardizzare le pratiche di gestione dei dati

Le competenze importanti per i data engineer includono:

  • Competenza in SQL
  • Capacità di lavorare con dati strutturati e dati non strutturati
  • Profonda conoscenza della programmazione e degli algoritmi
  • Esperienza con strumenti di progettazione e test
  • Forte pensiero creativo e capacità di problem-solving
Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

E un analytics engineer?

Un analytics engineer riunisce le fonti di dati in modo da ottenere insight consolidati. Crea sistemi in grado di modellare ripetutamente i dati in modo pulito e chiaro, così che tutti possano utilizzarli per rispondere alle domande su base continuativa. Come ha detto un ingegnere analytics di dbt Labs (link esterno a ibm.com), una parte fondamentale dell'analytics engineering è che "permette di risolvere problemi difficili una volta, per poi poi ottenere vantaggi infiniti."

Alcune delle loro principali responsabilità includono:

  • Comprendere i requisiti aziendali e definire risultati di successo dell'analytics
  • Pulire, trasformare, testare e implementare i dati perché siano pronti per l'analisi
  • Presentare le definizioni e la documentazione per i dati e i processi di dati chiave
  • Introdurre tecniche di software engineering come l'integrazione continua al codice di analytics
  • Addestrare gli altri a utilizzare i dati finali per l'analisi
  • Consultarsi con data scientist e data analyst sulle aree in cui migliorare script e query

Le competenze importanti per gli analytics engineer (link esterno a ibm.com) includono:

  • Competenza in SQL
  • Profonda comprensione delle best practice di ingegneria del software
  • Esperienza con strumenti di data warehouse e visualizzazione dei dati
  • Ottime capacità di mantenere relazioni multifunzionali
  • Background in analisi dei dati o ingegneria dei dati

E un data scientist?

Un data scientist studia grandi set di dati utilizzando analisi statistiche avanzate e algoritmi di machine learning. In tal modo, identifica i modelli nei dati per ottenere insight critici, e solitamente li utilizza per sviluppare soluzioni di machine learning per ottenere insight più efficienti e accurati su larga scala. In modo critico, combina questa esperienza statistica con l’esperienza di software engineering.

Alcune delle loro principali responsabilità includono:

  • Trasformare e pulire grandi set di dati in un formato utilizzabile
  • Applicare tecniche come il clustering, le reti neurali e i decision tree per ottenere insight dai dati
  • Analizzare i dati per identificare i modelli e individuare le tendenze che possono avere un impatto sul business
  • Sviluppo di algoritmi di apprendimento automatico (link esterno a ibm.com) per valutare i dati
  • Creare modelli di dati per prevedere i risultati

Le competenze importanti per un data scientist includono:

  • Competenza in SAS, R e Python
  • Una profonda esperienza nel machine learning, nel condizionamento dei dati e nella matematica avanzata
  • Esperienza nell’uso di strumenti per i big data
  • Comprensione dello sviluppo e delle operazioni delle API
  • Background nell’ottimizzazione dei dati e nel data mining
  • Forte capacità di pensiero creativo e di processo decisionale

Come si combina tutto questo?

Leggere le descrizioni di data engineer, data scientist e analytics engineer può creare confusione, poiché ci sono sicuramente sovrapposizioni nelle competenze e nelle aree di interesse dei vari ruoli. Quindi come si collega tutto questo?

Un data engineer crea programmi che generano dati e, sebbene faccia in modo che tali dati siano significativi, dovranno comunque essere combinati con altre fonti. Un analytics engineer riunisce queste fonti di dati per creare sistemi che consentano agli utenti di accedere a insight consolidati in modo facile da accedere e ripetibile. Infine, un data scientist sviluppa strumenti per analizzare tutti questi dati su larga scala e identificare modelli e tendenze più velocemente e meglio di qualsiasi essere umano.

Insomma, tra questi ruoli deve esserci una relazione forte. Ma fin troppo spesso finisce per essere disfunzionale. Jeff Magnuson, Vicepresidente di Data Platform di Stitch Fix, ha trattato di questo argomento diversi anni fa in un articolo intitolato Engineers Shouldn’t Write ETL (link esterno a ibm.com).Il focus del suo articolo era che i team di dati ad alto funzionamento non dovrebbero avere “pensatori” e “agenti” distinti, ma di proprietà end-to-end sul lavoro che producono. Questo significa che non deve esserci una mentalità di “recinzione” tra questi ruoli.

Il risultato è una forte richiesta di data scientist con un background ingegneristico che capiscano come costruire processi ripetibili e l’importanza del tempo di attività e degli SLA. A sua volta, questo approccio ha un impatto sul ruolo dei data engineer, che possono quindi lavorare fianco a fianco con i data scientist in un modo completamente diverso. E, naturalmente, ciò ha ripercussioni anche sugli analytics engineer.

Capire finalmente per tutte la differenza tra data engineer, data scientist e analytics engineer (per ora)

È comunque vero che molte organizzazioni definiscono ciascuno di questi ruoli in modo diverso. È difficile tracciare una linea netta tra dove finisce uno e inizia l’altro perché, in una certa misura, hanno compiti simili. Come conclude Josh Laurito: “Tutti scrivono SQL. Tutti si preoccupano della qualità. Tutti valutano tabelle diverse e scrivono dati da qualche parte, e tutti si lamentano dei fusi orari. Fanno un sacco di cose uguali. Quindi, in realtà, il modo in cui li dividiamo è in base a dove sono rispetto ai nostri data store di analytics primari.”

In Squarespace, ciò significa che i data engineer sono responsabili di tutto il lavoro svolto per creare e mantenere quegli store, gli analytics engineer sono inseriti nei team funzionali per supportare il processo decisionale, mettere insieme le narrazioni sui dati e usarle per guidare azioni e decisioni, e i data scientist stanno al centro, stabilendo le strutture di incentivazione e le metriche per prendere le decisioni e guidare le persone.

Naturalmente, la situazione sarà leggermente diversa per ogni organizzazione. E per quanto le linee per ora siano sfocate, ognuno di questi ruoli continuerò ad evolversi e a modificare ulteriormente le dinamiche di ciascuno. Speriamo comunque che questa panoramica aiuti a spiegare qual è la differenza tra data engineer, data scientist e analytics engineer, almeno per ora.

Scopri di più sulla piattaforma di osservabilità dei dati di IBM® Databand e su come aiuta a rilevare più velocemente gli incidenti relativi ai dati, a risolverli prima e a fornire dati più affidabili all’azienda. Se desideri approfondire ulteriormente l’argomento, prenota subito una demo.

Autore

Databand

Soluzioni correlate
Strumenti e soluzioni per l'analytics

Per prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate sull'AI.

 Esplora le soluzioni di analytics
Servizi di consulenza per dati e analytics

Sblocca il valore dei dati aziendali con IBM Consulting e crea un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.

 Esplora i servizi di analytics
IBM Cognos Analytics

Introduzione a Cognos Analytics 12.0, insight basati sull'AI per prendere decisioni migliori.

 Esplora Cognos Analytics
Fasi successive

Per prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate sull'AI.

 Esplora le soluzioni di analytics Esplora i servizi di analytics