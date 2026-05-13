I dati sono una risorsa aziendale estremamente abbondante. Vengono generati ogni secondo su una vasta gamma di sistemi e applicazioni. Ogni e-mail, chat, riunione, interazione sui social media, file e azione rappresenta un punto di contatto con il cliente o l'operazione, contribuendo a una fornitura apparentemente infinita di dati per analytics, automazione e AI.

Tuttavia, per molte aziende, questi dati non sono utilizzabili. La maggior parte di essi sono dati non strutturati (come immagini, e-mail e documenti), che mancano di uno schema predefinito, arrivano in grandi volumi e tradizionalmente sono difficili da analizzare.

I dati aziendali (che comprendono tutti i tipi di dati, sia strutturati che non strutturati) sono anch'essi fortemente frammentati. Sono diffusi su mainframe, cloud, data lake, CRM e strumenti di analytics, aggiungendo complessità e ritardi nel trattamento dei dati. Ogni dipartimento o team utilizza anche il proprio insieme di strumenti e segue politiche di dati uniche, portando a formati dati incoerenti, a discrepanze e a una riduzione della qualità nel complesso dei dati.

In un contesto in cui rapidità e accuratezza del processo decisionale sono cruciali, le aziende devono saper valorizzare l'intero patrimonio informativo in modo efficiente. Infatti, l'utilizzo dei dati per vantaggio competitivo è ora la massima priorità per i chief data officer (CDO), rispetto alla governance e alla sicurezza, secondo lo studio CDO 2025 dell'IBM Institute for Business Value.1

Un'efficace strategia unificata sui dati può offrire alle aziende una visione completa e affidabile del business. I dati sono consolidati, di alta qualità e pronti per l'uso da parte degli utenti business e dei team dati, accelerando il processo decisionale basato sui dati, innovazione e distribuzione dell'AI.

L'IBV IBM ha inoltre rilevato che le organizzazioni che collegano fonti di dati precedentemente isolate ottengono guadagni misurabili: i clienti Salesforce che integravano dati mainframe avevano quasi il 30% di probabilità in più di segnalare risparmi significativi sui costi e previsioni AI più accurate rispetto a quelli senza tale connettività.2