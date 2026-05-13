Che cosa sono i dati unificati?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Dati unificati, definizione

I dati unificati si riferiscono alla combinazione di dati provenienti da fonti eterogenee in una singola visione o piattaforma coesa.

Tradizionalmente, l'unificazione dei dati aziendali ha ridotto i silos di dati, fornito una "singola fonte affidabile" e ampliato l'accesso ai dati, risultati che supportano l'analytics e il processo decisionale informato. Tuttavia, l'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI) ha posto un'enfasi significativa su un altro beneficio: il consolidamento dei dati aziendali può portare a risultati di AI più affidabili, rilevanti e tempestivi.

Oltre ai risultati, si sono evoluti anche i metodi per ottenere dati unificati. Non è più necessario spostare fisicamente i dati per unificarli. Tecnologie come la virtualizzazione dei dati e l'integrazione zero-copy possono unificare efficacemente i dati ovunque si trovino, sia su un mainframe che nel cloud.

Perché i dati unificati sono importanti per le aziende moderne?

I dati sono una risorsa aziendale estremamente abbondante. Vengono generati ogni secondo su una vasta gamma di sistemi e applicazioni. Ogni e-mail, chat, riunione, interazione sui social media, file e azione rappresenta un punto di contatto con il cliente o l'operazione, contribuendo a una fornitura apparentemente infinita di dati per analytics, automazione e AI.

Tuttavia, per molte aziende, questi dati non sono utilizzabili. La maggior parte di essi sono dati non strutturati (come immagini, e-mail e documenti), che mancano di uno schema predefinito, arrivano in grandi volumi e tradizionalmente sono difficili da analizzare.

I dati aziendali (che comprendono tutti i tipi di dati, sia strutturati che non strutturati) sono anch'essi fortemente frammentati. Sono diffusi su mainframe, cloud, data lake, CRM e strumenti di analytics, aggiungendo complessità e ritardi nel trattamento dei dati. Ogni dipartimento o team utilizza anche il proprio insieme di strumenti e segue politiche di dati uniche, portando a formati dati incoerenti, a discrepanze e a una riduzione della qualità nel complesso dei dati.

In un contesto in cui rapidità e accuratezza del processo decisionale sono cruciali, le aziende devono saper valorizzare l'intero patrimonio informativo in modo efficiente. Infatti, l'utilizzo dei dati per vantaggio competitivo è ora la massima priorità per i chief data officer (CDO), rispetto alla governance e alla sicurezza, secondo lo studio CDO 2025 dell'IBM Institute for Business Value.1

Un'efficace strategia unificata sui dati può offrire alle aziende una visione completa e affidabile del business. I dati sono consolidati, di alta qualità e pronti per l'uso da parte degli utenti business e dei team dati, accelerando il processo decisionale basato sui dati, innovazione e distribuzione dell'AI.

L'IBV IBM ha inoltre rilevato che le organizzazioni che collegano fonti di dati precedentemente isolate ottengono guadagni misurabili: i clienti Salesforce che integravano dati mainframe avevano quasi il 30% di probabilità in più di segnalare risparmi significativi sui costi e previsioni AI più accurate rispetto a quelli senza tale connettività.2

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Perché i dati unificati sono importanti per il successo dell' AI?

L'Enterprise AI (che include AI generativa e retrieval-augmented generation) è valida solo quanto i dati a cui può accedere. Senza dati unificati, può funzionare solo con un insieme di informazioni frammentate e incoerenti.

Ad esempio: immagina che un'azienda globale voglia creare un chatbot HR in modo che i dipendenti possano chiedere informazioni sulle politiche di ferie, benefici sanitari e compensi. Quando i dati HR sono frammentati tra regioni e sistemi, il modello può solo recuperare e ragionare su un insieme parziale e incoerente di punti dati.

Se può accedere solo ai documenti statunitensi, allora il chatbot è inutile per i dipendenti altrove. Se gli aggiornamenti più recenti sono presenti in sedi separate, i dipendenti riceveranno risposte obsolete o contrastanti. 

I dati unificati aiutano anche a creare un contesto migliore per i modelli (vedi l'ingegneria del contesto per capire come si opera), garantendo il recupero di dati completi, coerenti e allineati.

Gli ambienti aziendali non sono semplici raccolte di dati. Hanno dei vincoli: politiche, processi di approvazione e regolamenti. Gran parte di queste informazioni risiede in dati non strutturati distribuiti tra i sistemi e si evolvono nel tempo.

Unificare queste fonti eterogenee crea una base più completa e coerente per generare contesto, dando maggiore significato e affidabilità agli output dei modelli. Rende inoltre più semplice applicare una governance coerente per mantenere i dati sicuri e conformi.

I dati unificati accelerano anche la distribuzione dell'AI aziendale e rendono più facile scalare i progetti in tutta l'azienda, riducendo il tempo dedicato a gestire e pulire i dati. Infatti, l'86% delle organizzazioni sta dando priorità all'unificazione dei dati per la preparazione all'AI.

Quali sono i benefici dei dati unificati?

Un ambiente di dati unificato e accessibile offre alle aziende una serie di benefici, tra cui:

  • Maggiore efficienza in termini di costi
  • Migliore accesso ai dati e democratizzazione
  • Maggiore produttività ingegneristica
  • Processi decisionali più rapidi
  • Rischio ridotto
Maggiore efficienza in termini di costi

Quando i dati sono disseminati all'interno dell'azienda e all'interno di diverse fonti, le organizzazioni spesso si affidano a molteplici strumenti, a soluzioni di data storage e ai servizi per gestirli. Unificando i dati e consolidando le capacità, possono ridurre la proliferazione degli strumenti ed evitare i costi di archiviazione associati al continuo spostamento dei dati e alla memorizzazione di dati duplicati tra i sistemi.
Migliore accesso ai dati e democratizzazione

I dati unificati abbattono i silos, spesso supportando la creazione di una singola piattaforma o dashboard aziendale self-service con una visuale a 360 gradi. E quando stakeholder diversi (come data scientist, data engineer e analisti di business intelligence) utilizzano dati affidabili e coerenti, le decisioni aziendali sono meglio allineate all'interno dell'organizzazione.
Maggiore produttività ingegneristica

I data engineer spesso dedicano una quantità sproporzionata di tempo a gestire, pulire e preparare set di dati distribuiti tra sistemi, repository e team. I dati unificati possono ridurre in modo significativo le ridondanze dei workflow, minimizzare gli strumenti frammentati e incoraggiare il riutilizzo e la scalabilità di soluzioni dati efficaci, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
Processi decisionali più rapidi

I dati unificati riducono il divario tra dati e insight. Senza ritardi nella gestione dei dati e nella preparazione, gli utenti possono prendere decisioni basate sui dati, trovare nuovi casi d'uso e scoprire insight più rapidamente finché i dati sono ancora aggiornati. In realtà, l'80% dei CDO afferma che la democratizzazione dei dati aiuta la propria organizzazione a muoversi più velocemente.3
Rischio ridotto

Il continuo spostamento dei dati e strumenti eterogenei possono esporre i dati a rischi di sicurezza e conformità. Ma con un ecosistema di dati unificato, è più semplice per le organizzazioni controllare chi ha accesso ai dati sensibili, conoscere e affrontare le vulnerabilità e applicare le soluzioni necessarie in modo aggregato.
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Come ottenere dati unificati?

Sebbene non esistano metodi universali per unificare i dati, ogni processo di unificazione dei dati coinvolge tipicamente una combinazione di approcci. Alcune tecniche comuni di unificazione dei dati includono:

  • Adozione di architetture dati moderne
  • Integrazione dei dati
  • Gestione dei dati su larga scala
  • Automazione delle pipeline di dati

Adottare architetture dati moderne

Un'architettura dei dati è il blueprint di come i dati fluiscono attraverso un'organizzazione, dalla raccolta e dall' importazione dei dati alla trasformazione, allo storage e al consumo.

Le moderne architetture di dati eliminano la complessità collegando in modo intelligente queste fasi e consentendo un accesso ai dati semplificato. Tra gli esempi di architetture dati moderne per l'unificazione dei dati troviamo:

  • Data fabric: utilizza il machine learning (ML), i metadati attivi, le application programming interface (API) e altre tecnologie per creare una visuale unificata e virtuale dei dati tra ambienti on-premise e basati su cloud come data lakedata warehouse e database. Contribuiscono a bilanciare governance, scalabilità e accessibilità.

  • Data mesh: organizza i dati per dominio aziendale (ad esempio, marketing, vendite o storie di successo di clienti), assegnando la proprietà ai team di dominio. Spesso coesistono con piattaforme dati unificate e data fabric, che possono automatizzare e ottimizzare componenti chiave come la creazione di prodotti dati e la gestione dei metadati.

  • Data lakehouse: combina il data storage scalabile e a basso costo di un data lake con le capacità a elevate prestazioni di analytics e gestione dei dati di un data warehouse. Consentono di combinare e memorizzare facilmente grandi volumi di diversi tipi di dati, supportando sia l'analytics dei dati che i workload AI/ML.

  • Piattaforma dati unificata: consolida dati provenienti da più fonti come CRM, data warehouse, applicazioni SaaS e log IoT, spesso provenienti da fornitori diversi, in un'unica interfaccia. Aiuta a ridurre i silos di dati tra i diversi dipartimenti, a semplificare la governance e a fornire una fonte di verità a livello di organizzazione.

 

Integrazione dei dati

I processi di integrazione dei dati combinano e  trasformano i dati frammentati provenienti da diverse fonti, spesso utilizzando API, pipeline e connettori predefiniti, per renderli accessibili e utilizzabili per le esigenze aziendali. Sebbene approcci come estrazione, caricamento, trasformazione (ETL) siano ampiamente discussi, sono emersi diversi metodi moderni, molti dei quali fanno parte delle architetture dati moderne, tra cui:

  • Integrazione zero-copy: consente l'accesso ai dati dalla fonte originale senza bisogno di duplicazione o spostamento.

  • Virtualizzazione dei dati: utilizza un livello di astrazione virtuale per unificare i dati senza spostarli fisicamente.

  • Integrazione dei dati in tempo reale: raccoglie ed elabora i dati non appena disponibili, consentendo un'integrazione e un utilizzo immediati
Scopri di più sui diversi metodi di integrazione dei dati

Governare i dati su larga scala

Una solida strategia di governance dei dati supporta la gestione dei dati unificata aiutando le organizzazioni a standardizzare e far rispettare le politiche per la creazione, lo storage e l'accesso ai dati. Queste funzionalità consentono alle organizzazioni di raggiungere una vasta gamma di obiettivi di unificazione dei dati, inclusa la creazione di una fonte di verità unica e affidabile. I componenti chiave di una strategia di governance dei dati comprendono quanto segue:

Automatizzare le pipeline di dati

Le pipeline di dati automatizzate utilizzano del software per orchestrare e gestire il movimento, la trasformazione e la distribuzione dei dati tra i sistemi. Riducendo la necessità di interventi manuali, l'automazione semplifica i workflow di gestione dei dati e riduce al minimo il rischio di errori umani, contribuendo a garantire che i dati siano costantemente preparati e consegnati ai fini di analytics e AI.

L'automazione delle pipeline si sta evolvendo anche per incorporare modelli AI e sistemi agentici. Queste pipeline utilizzano metadati, segnali di observability e decisioni intelligenti per garantire che i dati siano convalidati, governati e forniti in modo affidabile e standardizzato.

Come automatizzare le pipeline di dati in 10 passaggi

Considerazioni chiave per unificare i dati

Oltre all'implementazione di soluzioni tecnologiche per l'unificazione dei dati, le organizzazioni dovrebbero considerare diversi fattori organizzativi, culturali e operativi, tra cui:

  • Navigare nel cambiamento organizzativo e culturale
  • Promuovere le giuste competenze in materia di dati
  • Evitare le insidie tecniche
  • Garantire la privacy dei dati e la conformità
Gestire il cambiamento organizzativo e culturale

Unificare i dati non unifica automaticamente i team o i modi di lavorare. Ogni funzione spesso ha i propri strumenti, metriche, modelli di dati e preferenze di comunicazione. Abbattere questi silos richiede cambiamenti nei processi, nelle strutture dei team e nelle mentalità organizzative, trattando i dati come un asset piuttosto che come un sottoprodotto del lavoro.
Promuovere le giuste competenze in materia di dati

Prima di unificare i dati, considera le competenze tecniche e di dati necessarie per supportare sia l'implementazione che le operazioni in corso. Secondo l'IBM IBV, il 47% dei Chief Data Officer (CDO) intervistati considera l'attrazione, lo sviluppo e la fidelizzazione di talenti con competenze avanzate una delle sfide principali. Inoltre, il 77% incontra delle difficoltà nel ricoprire ruoli chiave nell'area dei dati, e appena il 53% ritiene che le attuali strategie di recruiting e retention garantiscano le competenze necessarie.4
Evitare le insidie tecniche

Le organizzazioni con team profondamente isolati spesso presentano ambienti tecnologici altrettanto frammentati. Quando si selezionano strumenti e tecnologie per creare una visione unificata, è fondamentale considerare come si integrano con i sistemi, i linguaggi di programmazione e le piattaforme esistenti in tutta l'azienda.
Garantire la privacy dei dati e la conformità

Le informazioni sensibili (che siano dati di pazienti, dipendenti o clienti) devono essere protette per rispettare i requisiti normativi e mantenere la fiducia. Mentre le organizzazioni perseguono gli sforzi di unificazione dei dati, è importante che le misure di privacy dei dati e sicurezza siano adottate in ogni fase del ciclo di vita. Gli approcci comuni comprendono controlli di accesso, politiche di governance e tracciamento del data lineage.

Autori

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Note a piè di pagina

1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM IBV, 12 novembre 2025

2 The State of Salesforce 2025–2026, IBM IBV, ottobre 2025