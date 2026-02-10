Cosa sono i dati sporchi?

I dati sporchi sono informazioni inaccurate, invalide, incomplete o incoerenti, il che le rende inaffidabili per l'uso aziendale.
I dati sporchi possono assumere molte forme. Può includere record duplicati, valori mancanti o nulli, formati incoerenti, informazioni obsolete, voci non valide, relazioni interrotte tra record o definizioni contrastanti tra i sistemi.
Problemi di qualità dei dati come questi possono verificarsi in qualsiasi momento del ciclo di vita dei dati, dalla cattura iniziale all'analisi e distribuzione a valle. Affrontare gli input è essenziale perché input inaccurati o incoerenti possono compromettere l'accuratezza delle decisioni, distorcere i risultati dell'analisi dei dati, degradare le prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale (AI) e aumentare il rischio scalando gli errori tra sistemi e processi.
Le organizzazioni possono attingere a una vasta gamma di strumenti e tecniche per ripulire dati sporchi, tra cui profilazione dei dati, validazione, deduplicazione, standardizzazione e monitoraggio. Questi sforzi sono ancora più efficaci se supportati da una solida governance dei dati. La governance fornisce la struttura necessaria per definire la proprietà, stabilire standard e incorporare controlli che impediscano il riemergere di problemi di qualità dei dati e sostengano i miglioramenti.
Le organizzazioni che non riescono a gestire i dati sporchi sono esposte a ingenti costi finanziari e operativi. Quando i team si affidano a dati imprecisi, spesso definiti in modo intercambiabile come dati sporchi o errati, è più probabile che prendano decisioni aziendali non allineate alla realtà e alle condizioni di mercato.
Questi rischi sono ampiamente riconosciuti: un rapporto del 2025 dell'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che il 43% dei chief operations indica la qualità dei dati come massima priorità dati.1 E più di un quarto delle organizzazioni stima perdite annuali superiori a 5 milioni di dollari a causa della scarsa qualità dei dati, secondo Forrester.2
I dati sporchi possono anche portare a:
I dati sporchi hanno un impatto aggravato sui sistemi AI, compresi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questi sistemi (e i loro algoritmi sottostanti) imparano identificando modelli statistici nei set di dati su larga scala. Pertanto, eventuali errori o bias nei set di dati possono essere appresi durante l'addestramento e riflessi in output difettosi e fuorvianti durante l'inferenza. In realtà, Gartner prevede che "fino al 2026, le organizzazioni abbandoneranno il 60% dei progetti di AI non supportati da dati AI-ready."3
Di conseguenza, l'importanza di dati di alta qualità e ben governati è diventata ancora più evidente con l'ascesa dell'adozione dell'AI. Pratiche solide di qualità dei dati supportano output del modello più accurati, affidabili e attendibili. Questo vantaggio si traduce in un impatto aziendale misurabile. Una ricerca di IBV mostra che le imprese con grandi volumi di dati di cui si fidano gli stakeholder interni ed esterni ottengono quasi il doppio del ritorno sugli investimenti dalle loro funzionalità di AI.4
Dati di bassa qualità o dati sporchi non emergono spontaneamente: sono il risultato di fattori organizzativi, tecnici e umani. Le cause principali dei dati sporchi possono spesso essere ricondotte alle seguenti origini e pratiche:
L'inserimento manuale dei dati è intrinsecamente soggetto a errori a causa della ripetizione, della pressione temporale e del carico cognitivo, che può portare a dati errati come refusi, caratteri trasposti, lettura errata dei materiali di origine e errori di copia-incolla. Quando tali errori umani sono sistematici, possono moltiplicarsi rapidamente e richiedere un processo di pulizia esteso.
I silo possono portare a dati sporchi frammentando le informazioni tra i dipartimenti. Quando i team gestiscono set di dati isolati senza standard o coordinamento condivisi, i record duplicati e non allineati possono proliferare.
I dati sporchi possono proliferare in assenza di una supervisione centralizzata, di una proprietà dei dati definita, di standard applicabili e di altri elementi distintivi di una solida governance dei dati.
In queste condizioni, i dipartimenti catturano e gestiscono i dati in modo incoerente, causando problemi che si accumulano nel tempo, come formati e convenzioni di denominazione contrastanti, definizioni di dati incoerenti e voci non validate che compromettono l'affidabilità dei dati.
L'integrazione dei dati tra diversi sistemi specializzati può introdurre errori a causa di disallineamenti di schema, trasformazioni errate e trasferimenti incompleti. Questi rischi sono aumentati con cloud e architetture ibride, dove i dati si spostano tra ambienti con formati e regole di validazione differenti.
I sistemi legacy spesso si basano su modelli di dati obsoleti, su una validazione limitata e su interfacce fragili che non sono più in linea con le attuali esigenze aziendali. Con l'evolversi dei requisiti, questi sistemi accumulano debiti tecnici che impongono soluzioni manuali. Aumenta anche la probabilità di errori strutturali dei dati, compresi gli outlier non segnalati che distorcono il reporting e l'analisi a valle.
Quando i dati vengono accettati senza convalida in tempo reale, come controlli dell'intervallo, applicazione del formato, campi obbligatori o vincoli di unicità, gli errori entrano nei sistemi silenziosamente. Una volta acquisiti, questi difetti si propagano a valle, diventando più difficili e costosi da rilevare e correggere.
I dati sporchi potrebbero riflettere priorità organizzative piuttosto che carenze tecniche. Quando la velocità, il volume o la consegna a breve termine sono premiati rispetto all'accuratezza e alla gestione dei dati, i tassi di errore spesso aumentano e la responsabilità di mantenere dati puliti diventa poco chiara.
I sistemi di machine learning possono introdurre o amplificare inavvertitamente dati sporchi. Quando data scientist addestrano modelli su set di dati difettosi, distorti o incompleti, gli output del modello possono essere successivamente reintegrati come input senza sufficiente validazione o supervisione.
La pulizia dei dati sporchi è una pratica fondamentale di gestione dei dati che combina processi, tecniche, strumenti e governance. La pulizia dei dati implica comprendere come i dati vengono raccolti da diverse fonti e gestiti lungo il loro ciclo di vita, così come identificare e correggere errori come dati duplicati, incoerenti o incompleti, convalidare i risultati e integrare controlli per mantenere dati affidabili.
Otto dei passaggi più comuni per la pulizia dei dati sono:
Una vasta gamma di strumenti e tecniche per la pulizia dei dati (alcuni con funzionalità sovrapposte) è progettata per affrontare diverse sfide di qualità dei dati, casi d’uso e livelli di complessità lungo l’intero ciclo di vita dei dati:
Correggere i dati sporchi nell'organizzazione non significa solo affrontare problemi isolati: richiede inoltre di correggere problemi di qualità dei dati incorporati nei processi, nella tecnologia e nei modelli di proprietà.
La governance dei dati fornisce il framework che aiuta a garantire che i dati siano affidabili e utilizzabili in tutta l'azienda, definendo politiche, ruoli, processi e strumenti per la gestione dei dati durante tutto il ciclo di vita. Incorporando responsabilità e controlli a monte, la governance aiuta a prevenire il ripetersi di problemi di qualità e supporta miglioramenti duraturi nella qualità dei dati.
In un sondaggio di IBV, il 54% dei dirigenti ha dichiarato che l'implementazione efficace della governance dei dati e della gestione dei dati è una priorità per le loro organizzazioni.5
Per comprendere perché la governance dei dati sia diventata un aspetto così critico, è utile chiarire in pratica cosa fa la governance. La governance definisce chi possiede i dati, come devono essere gestiti e quali regole devono seguire per essere considerati dati affidabili. Si può considerare la governance come un sistema di "controllo del traffico aereo" per i dati: Orchestrate l'accesso, gli standard di qualità e la conformità in modo che i dati Verify vengano indirizzati agli utenti e ai sistemi giusti.
Un solido framework di governance dei dati include tipicamente:
Un consiglio di governance o un comitato direttivo stabilisce la strategia dei dati, le priorità e l'autorità decisionale in tutta l'organizzazione. I proprietari dei dati sono responsabili della qualità dei dati all'interno di specifici domini aziendali, mentre i data steward gestiscono la gestione quotidiana della qualità dei dati e lavorano per standardizzare le definizioni dei dati e le business rules.
Le linee guida documentate specificano come i dati devono essere formattati, nominati, accessibili e protetti. Queste politiche promuovono anche la coerenza, riducono ambiguità e garantiscono che i dati vengano gestiti in modo conforme e sicuro.
Audit e processi di monitoraggio continui vengono utilizzati per valutare la qualità dei dati, la conformità alle politiche e il rispetto degli standard definiti nel tempo. Queste attività aiutano a individuare tempestivamente i problemi, a monitorare i miglioramenti e a garantire trasparenza e responsabilità nel modo in cui i dati vengono gestiti e utilizzati.
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1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 novembre 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31 luglio 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26 febbraio 2025.
4 La guida del CEO all'AI generativa, IBM Institute for Business Value, 18 luglio 2023.
5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 novembre 2025.