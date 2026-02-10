Cosa sono i dati sporchi?

Correggere i dati sporchi nell'organizzazione non significa solo affrontare problemi isolati: richiede inoltre di correggere problemi di qualità dei dati incorporati nei processi, nella tecnologia e nei modelli di proprietà.

La governance dei dati fornisce il framework che aiuta a garantire che i dati siano affidabili e utilizzabili in tutta l'azienda, definendo politiche, ruoli, processi e strumenti per la gestione dei dati durante tutto il ciclo di vita. Incorporando responsabilità e controlli a monte, la governance aiuta a prevenire il ripetersi di problemi di qualità e supporta miglioramenti duraturi nella qualità dei dati.



In un sondaggio di IBV, il 54% dei dirigenti ha dichiarato che l'implementazione efficace della governance dei dati e della gestione dei dati è una priorità per le loro organizzazioni.5



Per comprendere perché la governance dei dati sia diventata un aspetto così critico, è utile chiarire in pratica cosa fa la governance. La governance definisce chi possiede i dati, come devono essere gestiti e quali regole devono seguire per essere considerati dati affidabili. Si può considerare la governance come un sistema di "controllo del traffico aereo" per i dati: Orchestrate l'accesso, gli standard di qualità e la conformità in modo che i dati Verify vengano indirizzati agli utenti e ai sistemi giusti.



Un solido framework di governance dei dati include tipicamente:

