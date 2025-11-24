I dati sbagliati sono l'antitesi dei dati buoni. Mentre dati di alta qualità favoriscono crescita e innovazione, dati di scarsa qualità rallentano i progressi.

Le organizzazioni si affidano ai dati per decisioni informate, insight attuabili e previsione per le operazioni interne e per l'esperienza del cliente. Le decisioni basate su dati errati possono portare a opportunità mancate, inefficienze operative e danni alla reputazione. In settori come la finanza o la sanità, dove i dati aiutano a informare decisioni ad alto rischio, i dati errati possono avere impatti gravi o addirittura catastrofici.

Consideriamo uno studio clinico contenente dati dei pazienti incoerenti. I ricercatori avrebbero difficoltà a confrontare i risultati, il che potrebbe ritardare lo sviluppo di potenziali trattamenti. Nel settore finanziario, i dati imprecisi o mancanti possono comportare costi di conformità molto elevati. Rapporti finanziari inaccurati possono portare a violazioni di regolamenti come il Sarbanes-Oxley (SOX) Act, che può comportare multe fino a 1 milione di dollari e fino a 10 anni di carcere.

I rischi di dati errati aumentano nel contesto dell'intelligenza artificiale. Quando i modelli di AI o ML vengono addestrati su dati inaccurati, incoerenti o distorti, i loro risultati riflettono tali errori. Per massimizzare gli investimenti in AI e ML, le organizzazioni devono assicurarsi che i loro dati siano AI-ready.

Unity Technologies è un esempio lampante delle conseguenze dei dati errati nell'AI e nell'ML. Nel 2022, l'algoritmo di posizionamento pubblicitario dell'azienda di videogiochi ha acquisito dati errati da un grande cliente. Le prestazioni dell'algoritmo ne hanno risentito al punto che hanno dovuto ricostruirlo. L'incidente ha contribuito a un calo del 37% delle azioni di Unity e a un impatto stimato di 110 milioni di dollari sull'azienda.

D'altra parte, dati buoni e accurati possono essere un vantaggio per le iniziative di AI. Una ricerca dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che le organizzazioni con dati affidabili hanno ottenuto quasi il doppio del ritorno sull'investimento dalle loro funzionalità di AI. In conclusione: i dati di qualità sono una priorità non negoziabile per qualsiasi strategia basata su AI o sui dati.