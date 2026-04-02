Cos'è l'ottimizzazione delle query?

Quando viene inviata una query, il database analizza innanzitutto l'istruzione SQL e ne convalida la sintassi. Durante questa fase, il sistema conferma che esistono tabelle, colonne e indici di riferimento e che la struttura della query è valida.

Verifica inoltre che siano disponibili gli oggetti pertinenti nello schema del database. Questo passaggio garantisce che il database comprenda la richiesta prima di tentare di ottimizzarla o eseguirla.