Cos'è l'orchestrazione dei dati?

Per utilizzare la potenza dei loro crescenti volumi di dati, le aziende devono orientarsi in ecosistemi dati sempre più complessi. I loro dati provengono spesso da fonti diverse e in formati variabili.

Vengono inoltre comunemente memorizzati sia in repository basati su cloud che on-premise, come data lake e data warehouse, in tutto il mondo. In molte organizzazioni i dati vengono utilizzati con strumenti diversi da team e dipendenti differenti (CRM per i team di vendita, piattaforme di analytics per gli operatori di marketing, e così via). Secondo un sondaggio condotto da IDC nel 2024 tra tra leader IT e dei reparti aziendali, i dati operativi provengono in media da 35 diversi sistemi e sono integrati in 18 diversi repository di data analytics.1

Questi ambienti dati così complessi sono soggetti a silos di dati, dati di bassa qualità e altri problemi che creano colli di bottiglia nelle pipeline di dati e introducono errori nelle analisi a valle. Un'efficace orchestrazione dei dati può aiutare le imprese a superare queste sfide e a sbloccare valore dai propri dati.