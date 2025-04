Cos'è un grafo aciclico diretto (DAG)? 

Come tutti i grafi, i DAG possono essere utili per visualizzare le relazioni tra i nodi che rappresentano dati, attività o eventi. Tuttavia, i DAG sono utili per rappresentare i sistemi in cui gli eventi si verificano in un ordine specifico, come una pianificazione delle attività che devono essere completate per raggiungere un obiettivo.

I DAG sono importanti anche per creare diagrammi causali, poiché possono rappresentare sistemi in cui alcuni nodi hanno un impatto su altri nodi, ma gli effetti causali non funzionano nella direzione opposta. Un esempio di tali relazioni unidirezionali è quello degli alberi genealogici, dove i DAG mappano le generazioni successive di genitori e figli.

L'applicazione dei DAG è comune in informatica, dove sviluppatori e ingegneri utilizzano i DAG per le pipeline e l'elaborazione dei dati, così come per l'architettura delle reti neurali, la robotica e molto altro.