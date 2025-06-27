Cos'è un audit di conformità?

Gli audit delle pratiche di cybersecurity di un'organizzazione possono aiutare a garantire che siano adottate le misure giuste per gestire e rispondere alle minacce informatiche, dal phishing al malware.

Uno standard comunemente usato per gli audit di sicurezza informatica è il National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF) degli Stati Uniti. Questo standard fornisce indicazioni e best practice che le organizzazioni del settore privato possono seguire per migliorare la sicurezza delle informazioni e la gestione del rischio di cybersecurity. Il framework copre una serie di misure di cybersecurity tra cui valutazione dei rischi, gestione delle identità, controllo degli accessi, pianificazione della risposta e attività di ripristino.

Un altro standard importante alla base degli audit sulla cybersecurity è ISO/IEC 27001, noto anche come ISO 27001. Lo standard globale per la sicurezza delle informazioni, sviluppato congiuntamente dalla International Organization for Standardization e dalla International Electrotechnical Commission, è un insieme di requisiti per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni all'interno di un'organizzazione. Di fatto, offre alle organizzazioni un framework per gestire e proteggere i propri dati sensibili e altre informazioni, riducendo il rischio di violazioni dei dati, attacchi informatici e altri incidenti di sicurezza.

Esiste inoltre un audit sulla cybersecurity appositamente progettato per i fornitori di servizi. I report SOC (Service Organization Control) sono report indipendenti di terze parti emessi da valutatori certificati dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) per affrontare i rischi associati a un servizio esterno. Un report SOC 2 valuta i controlli interni che un'organizzazione ha messo in atto per proteggere i dati di proprietà del cliente e fornisce dettagli sulla natura di tali controlli.